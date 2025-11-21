Scandal în SUA: CDC, agenția epidemiologică americană, sugerează o legătură între vaccinurile pentru copii și autism

2 minute de citit Publicat la 12:05 21 Noi 2025 Modificat la 12:05 21 Noi 2025

CDC susține au fost "ignorate" studiile care susțin că există o legătură între vaccinuri și autism. Foto: Getty Images

Autoritățile epidemiologice din SUA, CDC (Centers for Disease Control and Prevention), și-au actualizat informațiile de pe site-ul oficial și sugerează, în prezent, o posibilă legătură între vaccinurile pentru copii și autism, notează Agerpres, care citează DPA.

"Afirmația că 'vaccinurile nu provoacă autism' nu este bazată pe dovezi, deoarece studiile nu au exclus posibilitatea ca vaccinurile pentru sugari să provoace autism", se spune pe pagina actualizată a CDC.

CDC adaugă că studiile care susțin o astfel de legătură cu autismul "au fost ignorate de autoritățile sanitare".

CDC, acuzat că recurge la "minciuni sfruntate"

Actualizarea de pe site-ul oficial marchează o schimbare radicală a poziției de durată a CDC, care în trecut susținea în mod categoric că studiile nu au demonstrat "nicio legătură între vaccinare şi dezvoltarea unei tulburări din spectrul autist".

Modificarea a stârnit consternare în comunitatea medicală și o reacție vehementă din partea unei organizații nonprofit, numită Autism Science Foundation.

Aceasta din urmă a acuzat CDC că a înlocuit informațiile bazate pe dovezi cu o "retorică anti-vaccinare şi minciuni sfruntate".

Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a fost, la rândul său, acuzat în repetate rânduri că răspândește informații false despre vaccinuri și că promovează frecvent, fără dovezi, afirmația conform căreia vaccinurile provoacă autism.

Susan Monarez, fostă directoare a CDC, a declarat că Robert F. Kennedy Jr. a forțat-o să demisioneze din funcție în urmă cu câteva luni, după ce a refuzat să accepte compromisuri în ceea ce privește standardele științifice.

Autism Science Foundation: "Știința arată clar că vaccinurile nu provoacă autism"

"Știința arată clar că vaccinurile nu provoacă autism. Acest lucru este confirmat de multiple studii, repetate în diferite țări din întreaga lume, pe indivizi diferiți, de diferite vârste, inclusiv sugari", a reacționat Autism Science Foundation.

Şi alte asociații din domeniul sănătății, precum şi oameni de știință şi foști angajați ai CDC, au criticat schimbarea de poziție a agenției americane.

"Să nu aveți încredere în această CDC", a scris pe rețeaua X Demetre Daskalakis.

Acest fost funcționar cu rang înalt a demisionat în vara anului curent din cadrul instituției, după ce a denunțat intensificarea utilizării în scopuri politice a agenției sanitare.

"Peste 40 de studii de înaltă calitate au fost desfășurate după 1998 pe mai mult de 5,6 milioane de persoane. Concluzia este clară şi fără ambiguitate: nu există nicio legătură între vaccinuri şi autism.

Cine repetă acest mit dăunător este prost informat sau încearcă în mod intenționat să inducă pacienții în eroare", a reamintit Susan Kressly, președinta Academiei americane de pediatrie, într-un comunicat de presă.

Experții avertizează că informațiile revizuite de CDC ar putea submina și încrederea în vaccinările de rutină.