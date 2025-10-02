Scandal la o expoziție Dalí din Italia: Polițiștii au confiscat peste 20 de lucrări

Poliția din Italia a confiscat 21 de lucrări dintr-o expoziție dedicată lui Salvador Dalí. Foto: Facebook/Carabinieri

Poliția din Italia a confiscat 21 de lucrări dintr-o expoziție dedicată lui Salvador Dalí, deschisă la Parma, suspectând că operele au fost atribuite în mod fals celebrului artist spaniol.

Expoziția Dalí, între artă și mit fusese inaugurată la Palazzo Tarasconi de doar câteva zile, când carabinierii au confiscat desene, gravuri și tapiserii despre care au existat suspiciuni încă din ianuarie. Atunci, ofițeri ai unității de artă din Roma au făcut un control de rutină, pe vremea când expoziția era găzduită la Museo Storico della Fanteria.

„În timpul verificării, ceva nu părea în regulă”, a declarat Diego Poglio, ofițerul care coordonează ancheta, pentru The Guardian. „Am văzut doar litografii, afișe și desene, plus câteva statui, dar niciun tablou sau o piesă cu adevărat valoroasă. Era greu de înțeles de ce cineva ar organiza o expoziție cu lucrări atât de minore”.

Carabinierii au cerut un punct de vedere Fundației Gala-Salvador Dalí din Figueres, Catalonia, care a confirmat că nu fusese implicată în niciun fel în organizarea evenimentului.

„Ni s-a părut extrem de ciudat. Dacă vrei să faci o expoziție dedicată unui artist atât de important, e obligatoriu să colaborezi cu fundația care îi administrează colecția”, a explicat Poglio.

Ulterior, poliția a trimis fotografii ale lucrărilor suspecte fundației, care a confirmat că există neconcordanțe și a trimis o echipă de experți la Roma. Procurorii au dispus confiscarea celor 21 de piese, iar acum urmează expertize tehnice și științifice pentru a stabili dacă operele sunt autentice.

Poglio a precizat că ancheta este abia la început și că, deocamdată, nimeni nu este acuzat direct de fraudă.

Italia se confruntă frecvent cu cazuri de falsuri atribuite unor mari artiști. „Piața e plină de falsuri, mai ales în arta contemporană. Este un fenomen global”, a adăugat ofițerul.

În februarie, poliția din Roma a descoperit un atelier clandestin unde se produceau falsuri după Picasso și Rembrandt, vândute apoi pe internet. În toamnă, o altă investigație a dus la destructurarea unei rețele europene care producea replici ale unor artiști precum Banksy, Andy Warhol sau Gustav Klimt.

De cele mai multe ori, falsurile sunt descoperite abia când ajung expuse în muzee mari. „Mulți organizatori acționează cu bună credință. Dar tocmai de aceea curatorii trebuie să fie extrem de atenți și să verifice riguros autenticitatea lucrărilor înainte de a le expune”, a mai spus Poglio.