Scandal la Parlamentul European după ce mai mulți eurodeputați au participat la o videoconferință cu Duma de Stat a Rusiei

3 minute de citit Publicat la 18:25 03 Oct 2025 Modificat la 18:25 03 Oct 2025

sursa foto: Getty

O întâlnire între europarlamentari și membri ai Dumei de Stat a Rusiei a stârnit miercuri indignare în rândul altor deputați europeni, care au afirmat că aceasta a încălcat regulile Parlamentului European și au cerut măsuri disciplinare rapide.

Pina Picierno, eurodeputată socialistă italiană și vicepreședintă a Parlamentului European, a declarat pentru Euronews că, potrivit regulamentului, toți membrii trebuie să acționeze exclusiv în interesul general al Uniunii Europene și să nu aducă atingere reputației instituției prin comportamentul lor.

„Este, prin urmare, inacceptabil ca membri individuali, fără niciun mandat politic sau instituțional, să se angajeze în relații directe cu Duma Rusă, organul legislativ al unui stat agresor supus sancțiunilor europene și internaționale”, a spus Picierno

„Astfel de inițiative nu doar că încalcă spiritul regulamentului nostru de procedură, dar riscă să fie exploatate de propaganda Kremlinului pentru a diviza și slăbi Uniunea Europeană,” a explicat ea.

La rândul său, eurodeputatul german din Partidul Verzilor, Sergey Lagodinsky, a afirmat că membrii PE nu ar trebui să interacționeze cu politicieni sancționați.

„Voi fi clar: Duma de Stat a Rusiei este direct complice la agresiunea împotriva Ucrainei, la represiunea cetățenilor ruși și la demontarea libertăților democratice. Membrii săi includ persoane sancționate și cunoscuți propagandiști ai politicilor Kremlinului,” a spus Lagodinsky.

El a reamintit că Parlamentul European a condamnat în repetate rânduri și fără echivoc războiul de agresiune al Rusiei și și-a exprimat solidaritatea cu Ucraina.

„În calitate de vicepreședinte al Verzilor/ALE în Comisia de Afaceri Externe, mă delimitez categoric de acest ‘eveniment’. Orice încercare de a normaliza ‘contactele parlamentare’ cu Duma de Stat este o încercare de a normaliza războiul de agresiune,” a adăugat el.

Apelul video dintre europarlamentari și deputații ruși a avut loc miercuri și a fost condus de Fernand Kartheiser, eurodeputat luxemburghez.

Kartheiser, care nu este afiliat niciunui grup politic din Parlamentul European, a declarat într-un comunicat că întâlnirea a avut ca scop intensificarea dialogului dintre Europa și Rusia, în special în privința Ucrainei și a sancțiunilor.

El a subliniat că, deși discuția nu a avut un caracter instituțional oficial, a reprezentat un semn clar că eurodeputații doresc să reia dialogul cu Moscova.

„Aceasta este o întâlnire simbolică pentru noi. Nu trebuie să ne abatem de la dialog. Dimpotrivă, ar trebui să discutăm împreună chestiunile legate de reglementarea ucraineană, modalitățile de a stabili o pace durabilă, de a restabili cooperarea și de a contracara cursa înarmărilor,” a spus Kartheiser.

La începutul acestui an, Kartheiser a fost exclus din grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) pentru că a vizitat Moscova și a avut întâlniri cu oficiali ruși.

Din partea Dumei de Stat, delegația a fost condusă de Leonid Sluțki, președintele Comisiei pentru Afaceri Internaționale, care le-a mulțumit eurodeputaților pentru dialog, potrivit relatărilor din presă.

Kartheiser a refuzat solicitarea Euronews de a dezvălui lista eurodeputaților participanți, afirmând că acest lucru le-ar putea afecta cariera sau activitatea din Parlamentul European.

Euronews a contactat grupurile politice pentru a afla dacă unii dintre membrii lor au luat parte la apel.

Cu toate acestea, organizatorul discuțiilor insistă să continue dialogul cu parlamentarii ruși.

Într-un răspuns transmis către Euronews, el a precizat că, după videoconferință, mai mulți eurodeputați l-au contactat pentru a-și exprima interesul de a participa la următoarea întâlnire cu parlamentarii ruși.

Majoritatea deputaților ruși, sub sancțiuni

Parlamentul European și-a întrerupt legăturile cu Duma Rusă în 2014, după anexarea Crimeei.

Prin urmare, membrii care interacționează cu entități diplomatice sau guvernamentale ruse acționează strict în nume personal, a transmis serviciul de presă al Parlamentului European pentru Euronews.

Potrivit regulilor actualizate, eurodeputații sunt obligați să declare orice întâlnire cu reprezentanți ai țărilor vizate, chiar dacă aceștia se află sub sancțiuni, a avertizat purtătorul de cuvânt.

În prezent, 351 de membri ai Dumei de Stat care au votat în favoarea recunoașterii independenței unilaterale a zonelor necontrolate din regiunile Donețk și Luhansk se află pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene.

Din martie 2022, imediat după invazia pe scară largă a Ucrainei, personalul diplomatic și guvernamental din Rusia și Belarus are interdicție de a intra în Parlamentul European. Măsura se aplică și tuturor deputaților din Duma rusă aflați sub sancțiuni.

Sluțki, care a condus delegația rusă la discuțiile de miercuri, se află, de asemenea, pe lista sancțiunilor UE.