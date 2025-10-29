Scene de război în Brazilia între polițiști și traficanți. Cel puţin 132 de morți în urma unui raid în favelele din Rio

Scene „asemănătoare războiului” la Rio în urma unui raid împotriva traficanților. FOTO: Hepta

Cel puțin 132 de persoane, printre care patru ofițeri de poliție, au fost ucise în Rio de Janeiro, într-un raid de amploare al poliției braziliene asupra unor presupuși membri ai bandei criminale Comandamentul Roșu. Bilanțul victimelor ar putea crește, au precizat autoritățile braziliene.

Raidul, desfășurat marți, a fost cel mai sângeros din orașul brazilian, unde autoritățile au încercat timp de decenii să limiteze bandele care controlează multe dintre cartierele mai sărace, potrivit BBC.

Operațiunea, care implică 69 de mandate de arestare și 180 de adrese, este considerată cea mai mare din istoria securității publice din Rio, în urma a peste un an de investigații. Au fost confiscate 31 de puști, iar 81 de persoane au fost arestate, inclusiv un lider al grupării criminale.

Numărul mare de victime a fost denunțat de Biroul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite, care s-a declarat „îngrozit” de operațiunea poliției.

Locuitorii au descris scenele care au avut loc marți în favelele (cartierele sărace) Alemão și Penha, în nordul orașului Rio, ca fiind „asemănătoare războiului”, cu schimburi de focuri între ofițeri și bărbați înarmați - cu autobuze incendiate pentru a crea baricade.

Potrivit poliției, membrii bandei au folosit și drone pentru a arunca explozibili asupra ofițerilor în timp ce aceștia se răspândeau prin cartiere, care sunt bastionele Comandamentului Roșu.

„Așa este tratată poliția din Rio de către infractori: cu bombe aruncate de drone. Aceasta este amploarea provocării cu care ne confruntăm. Aceasta nu este o crimă obișnuită, ci narcoterorism”, a declarat guvernatorul statului Rio, Cláudio Castro.

Cursurile au fost suspendate în ziua raidului

Universitățile și școlile au anulat cursurile, iar mulți locuitori au fost blocați în casele lor, în timp ce afară se auzeau împușcături.

Guvernatorul Castro a declarat că raidul a fost planificat timp de două luni și s-a bazat pe o anchetă amănunțită.

Printre cei arestați se numără și un bărbat acuzat că ar fi fost un important traficant de droguri pentru Comandamentul Roșu.

Guvernatorul i-a lăudat pe ofițerii uciși în ceea ce a numit „o zi istorică” în care „s-au confruntat cu crima organizată”.

Rafael Soares, un jurnalist brazilian care relatează despre criminalitatea din Rio, a declarat pentru BBC News Brasil că Comandamentul Roșu a fost în ofensivă în Rio în ultimii ani, recuperând teritorii pe care le pierduse în fața rivalilor săi, Primul Comandament al Capitalei (PCC).

Soares a adăugat că operațiunea poliției a făcut parte din eforturile guvernatorului Castro de a-și lăsa amprenta și de a da o lovitură decisivă criminalității din oraș înainte de alegerile de anul viitor.

Raidurile poliției de amploare nu sunt neobișnuite în Rio, dar numărul de decese din operațiunea de marți este.

Potrivit lui Soares, operațiunile poliției în care peste 20 de persoane sunt ucise sunt „foarte rare” în Brazilia, iar cele care au loc au s-au întâmplat în principal în Rio.

Ministrul Securității Publice din Rio de Janeiro, Victor Santos, a declarat că 280.000 de oameni locuiau în zonele în care au avut loc raidurile.

„Acesta este un război pe care îl vedem în Rio de Janeiro. Deceniile de inacțiune din partea tuturor instituțiilor - municipale, statale și federale - au permis extinderea criminalității pe teritoriul nostru”, a spus Santos. Poliția a confirmat că cel puțin 64 de persoane, printre care patru ofițeri de poliție, au fost ucise.