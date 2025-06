„Se ascunde ca un șobolan”. Fiul ultimului șah al Iranului cheamă iranienii la răsturnarea regimului lui Khamenei. Cine e Reza Pahlav

Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, face apel la răsturnarea regimului islamic și le transmite iranienilor că are „un plan” pentru transformarea țării într-o democrație. Într-un mesaj video postat pe rețeaua socială X, el îl atacă pe ayatollahul Khamenei, despre care spune că „se ascunde într-un buncăr ca un șobolan”, scrie Le Figaro.

The Islamic Republic has come to its end and is collapsing. What has begun is irreversible. The future is bright, and together we will turn the page of history. Now is the time to stand up; the time to reclaim Iran. May I be with you soon. pic.twitter.com/qrbnDmf8SX