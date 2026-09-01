Secretarul armatei americane, Dan Driscoll, a demisionat după luni de tensiunile cu Pete Hegseth. FOTO: Getty Images

Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, şi-a prezentat demisia după aproximativ 18 luni de mandat, transmite BBC. O sursă a declarat pentru CNN că decizia nu a fost surprinzătoare, având în vedere tensiunile dintre Driscoll și șeful Pentagonului, Pete Hegseth.

O a doua sursă a declarat că, în demisia sa, Driscoll „a adus în discuție îngrijorări legate de administrație cu privire la transformarea și pregătirea Armatei și la blocarea de către Hegseth a acestor eforturi, în special prin concedierea generalilor responsabili”.

Un oficial al armatei a declarat că Driscoll „a discutat cu președintele despre starea actuală a armatei și și-a prezentat demisia”.

Plecarea lui Driscoll, veteran al armatei și prieten al vicepreședintelui JD Vance, a fost de mult timp vehiculată și vine după luni de tensiuni cu Hegseth. De asemenea, vine la șase luni de la începutul războiului din Iran, care nu pare că se va termina.

Plecarea sa a fost confirmată de CBS, partenerul media al BBC din SUA, care a relatat că aceasta a venit după luni de conflicte între el şi secretarul Apărării, Pete Hegseth.

Cel mai tânăr secretar al Armatei din istorie a fost adesea numit „tipul cu dronele” al preşedintelui Donald Trump. Driscoll, în vârstă de 41 de ani, a fost „extrem de eficient” în promovarea agendei lui Trump „Make America Strong Again” („Să facem America din nou puternică”) şi a demonstrat „o conducere remarcabilă” în timpul operaţiunilor militare, a declarat Casa Albă într-un comunicat transmis către CBS.

Driscoll este cel mai recent dintr-o serie de lideri militari de rang înalt care au părăsit recent funcţiile, printre care se numără şi secretarul Marinei, John Phelan, care a demisionat brusc în aprilie. Alte plecări notabile includ şeful Statului Major al Armatei, Randy George, generalul de armată David Hodne şi generalul-maior William Green.

De la preluarea funcţiei la Pentagon, Hegseth a concediat peste o duzină de ofiţeri militari de rang înalt, printre care şeful operaţiunilor navale şi viceşeful Statului Major al Forţelor Aeriene.

Funcţia de secretar al armatei este cea de lider civil de vârf al Armatei SUA, care coordonează trupele aflate în serviciu activ, alături de Garda Naţională şi soldaţii din rezervă.

Driscoll a servit anterior în armată şi a fost ofiţer în 2007, înainte de a conduce un pluton de cavalerie şi de a fi detaşat în Irak pentru câteva luni în 2009.

În calitate de secretar al Armatei, Driscoll a devenit cunoscut drept „tipul cu dronele” al lui Trump, datorită susţinerii sale faţă de tehnologiile emergente de pe câmpul de luptă. Anul trecut, el a jucat un rol de prim-plan în negocierile menite să pună capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, efectuând deplasări în străinătate şi întâlnindu-se cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

De asemenea, este un aliat apropiat şi prieten al vicepreşedintelui JD Vance, pe care l-a cunoscut la Facultatea de Drept de la Yale.

Pe durata mandatului său în fruntea Armatei SUA, a fost o figură-cheie în decizia lui Trump de a mobiliza Garda Naţională în oraşele americane.

De asemenea, a preluat funcţia de director interimar al Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc şi Explozivi.