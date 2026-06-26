Șefa Comisiei Europene este anchetată din cauza unei discuții cu Volodimir Zelenski

1 minut de citit Publicat la 09:34 26 Iun 2026 Modificat la 09:34 26 Iun 2026

Șefa Comisiei Europene este anchetată din cauza unei discuții cu Volodimir Zelenski și alți lideri europeni. FOTO: Getty Images

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este vizată de o nouă anchetă privind respectarea regulilor de transparență, după participarea la un grup privat de discuții alături de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și mai mulți lideri europeni, scrie Kyiv Post.



Potrivit unui articol publicat marți de Berliner Zeitung, Ombudsmanul European (instituția echivalentă Avocatului Poporului la nivelul UE - n.r.), Teresa Anjinho, a deschis o anchetă pentru a stabili dacă Executivul european a încălcat regulile UE privind transparența, după ce a refuzat să publice mesajele schimbate în acel grup. Din grup ar fi făcut parte cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni, premierul britanic Keir Starmer și Volodimir Zelenski.

Ancheta vine după o solicitare depusă de publicația olandeză de investigații Follow the Money, care a cerut acces la comunicările dintre Ursula von der Leyen și liderii implicați, după ce Politico a relatat pentru prima dată, în ianuarie, despre existența acestui grup privat de mesagerie.

Comisia Europeană a respins cererea, argumentând că publicarea mesajelor ar putea afecta relațiile internaționale ale Uniunii Europene cu state terțe.

"Am decis să deschid o anchetă privind modul în care Comisia a gestionat cererea reclamantului, în baza normelor UE privind accesul public la documente", a scris Teresa Anjinho într-o scrisoare citată de Follow the Money.

Potrivit Berliner Zeitung, reprezentanții Comisiei Europene și cei ai Ombudsmanului European urmează să se întâlnească până la jumătatea lunii iulie, iar ancheta ar putea dura câteva luni.

Cea mai recentă controversă privind transparența

Cazul este cel mai nou dintr-o serie de dispute legate de transparența comunicărilor Ursulei von der Leyen.

Anul trecut, Tribunalul Uniunii Europene a decis că Executivul european a gestionat greșit o solicitare depusă de The New York Times, care ceruse acces la mesajele schimbate între Ursula von der Leyen și directorul general al Pfizer, Albert Bourla, în timpul negocierilor pentru contractele privind vaccinurile împotriva COVID-19.

La începutul acestei luni, Teresa Anjinho a criticat și ștergerea unui mesaj trimis de președintele francez Emmanuel Macron în legătură cu propusul acord comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur.

Potrivit Berliner Zeitung, Ombudsmanul European a concluzionat că mesajul fusese șters ilegal și a cerut Comisiei Europene să își îmbunătățească procedurile de păstrare a comunicărilor oficiale, inclusiv a mesajelor text.