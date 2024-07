Șeful cartelului mexican Sinaloa a căzut în mâinile americanilor. A fost arestat și fiul lui "El Chapo" Guzman

Co-fondatorul și presupusul lider actual al cartelului mexican de droguri Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, a fost arestat și se află în custodia autorităților americane, relatează CNN.

Confirmarea vine de la Departamentul de Justiție al SUA.

Ismael "El Mayo" Zambada, co-founder and alleged current leader of the Mexican Sinaloa drug cartel, is in US custody, a source says https://t.co/enhtGxp5D8