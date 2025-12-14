Localitățile din Prahova încep să primească apă potabilă la robinet

Foto: Getty Images

Apa poate fi din nou folosită pentru băut, gătit și spălat, după ce Direcţia de Sănătate Publică Prahova a anunţat, duminică, ridicarea interdicţiei de consum al apei în sistemele de alimentare Vărbilău şi Şotrile, relatează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al DSP Prahova, restricţia rămâne în vigoare în sistemul de distribuţie Aluniş, unde apa nu poate fi utilizată pentru băut, gătit şi spălat până la confirmarea încadrării acesteia în parametrii de potabilitate.

„De îndată ce vor fi finalizate analizele probelor de apă prelevate şi din aceste sisteme, după evaluarea rezultatelor acestor analize şi în funcţie de rezultatele acestor analize, vom informa asupra condiţiilor de consum şi de utilizare a apei furnizate în aceste sisteme”, a declarat directorul executiv al DSP Prahova, Cătălin Constantin Albu, citat în comunicat.

Întreruperea furnizării apei potabile a avut loc pe 28 noiembrie, în contextul lucrărilor efectuate la barajul Paltinu şi al codului portocaliu de precipitaţii. Mai multe zone din judeţul Prahova au fost afectate de oprirea distribuţiei apei.

DSP Prahova a stabilit şi a comunicat măsuri preventive pentru protecţia consumatorilor din zonele afectate, inclusiv interdicţia de consum al apei până la reîncadrarea acesteia în parametrii de potabilitate prevăzuţi de legislaţia în vigoare.

După reluarea distribuţiei, furnizorii de apă care exploatează sistemele afectate, împreună cu Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Prahova, au prelevat probe de apă din puncte de consum reprezentative pentru analize de laborator.

Rezultatele analizelor efectuate în sistemele Vărbilău şi Şotrile au indicat că parametrii analizaţi se încadrează în valorile admise de normele în vigoare. În urma acestor concluzii, autorităţile au decis ridicarea restricţiilor de consum al apei în cele două sisteme.