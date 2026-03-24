Șeful Chevron avertizează: Prețurile petrolului sunt încă prea mici. Încă nu se vede pe deplin efectul închiderii Strâmtorii Ormuz

Deși au crescut cu aproximativ 60% de la începerea războiului cu Iranul, prețurile futures pentru petrol și gaze naturale rămân mult sub nivelul crizei reale de aprovizionare care afectează Asia și se extinde la nivel global, spune CEO-ul Chevron, Mike Wirth. El a adăugat că refacerea stocurilor va dura luni de zile.

"Există efecte fizice foarte reale ale închiderii Strâmtorii Ormuz care se propagă în sistem la nivel global și care, cred eu, nu sunt pe deplin reflectate în prețuri", a declarat CEO-ul Chevron, Mike Wirth, prezent la Conferința CERAWeek organizată de S&P Global, desfășurată în aceste zile la Houston.

La eveniment participă lideri din industria energetică globală, iar una dintre principalele teme este posibilul decalaj dintre piețele energetice și ceea ce ar putea deveni cel mai mare șoc de aprovizionare cu energie din istorie, generat de închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz.

Asia se confruntă deja cu penurii majore de energie, care nu pot fi compensate doar prin eliberarea rezervelor strategice de urgență. Din acest motiv, mai multe țări asiatice au introdus măsuri de economisire a energiei, precum munca de acasă, închiderea școlilor și alte restricții.

Wirth a menționat și importanța fluxurilor de îngrășăminte pentru agricultură și heliu pentru industria semiconductorilor, care tranzitează această zonă din largul Iranului.

"Fundamentele pieței sunt extrem de tensionate în acest moment. Piețele tranzacționează pe baza unor informații limitate. Schimbările în aprovizionarea fizică nu au efect imediat. Chiar și atunci când strâmtoarea se va redeschide, va dura până când situația se va stabiliza.", a spus Wirth.

Prețurile petrolului au scăzut semnificativ pe 23 martie, după ce președintele Donald Trump a anunțat că va amâna cu cinci zile orice atac asupra infrastructurii energetice iraniene, pentru a permite continuarea negocierilor, depășind astfel termenul-limită inițial stabilit pentru redeschiderea strâmtorii. Iranul a avertizat, la rândul său, că va ataca mai multe instalații energetice din statele vecine din Golf dacă SUA își vor pune în aplicare amenințările, ceea ce ar duce la o escaladare suplimentară a conflictului. Ulterior, oficialii iranieni au declarat că nu au avut loc negocieri, acuzându-l pe Trump că răspândește "știri false" pentru a reduce prețurile.

Iranul, acuzat de „terorism economic”

Strategia de contraofensivă a Iranului, care vizează atacarea infrastructurii de petrol și gaze a statelor vecine, reprezintă o formă de terorism neprovocat care nu poate fi acceptată, a declarat Sultan Ahmed Al Jaber, ministrul industriei și tehnologiei avansate din Emiratele Arabe Unite și director general al ADNOC, compania națională de petrol din Abu Dhabi.

Emiratele Arabe Unite și-au redus producția de petrol cu peste 50% în această lună, în timp ce Irakul și Kuweitul au făcut reduceri și mai drastice. Al Jaber și-a anulat participarea la conferința de la Houston din cauza războiului, dar a transmis un mesaj video. Și CEO-ul Saudi Aramco, Amin Nasser, și-a anulat deplasarea.

"Transformarea Strâmtorii Ormuz într-o armă nu este un act de agresiune împotriva unei singure țări. Este terorism economic împotriva tuturor națiunilor”, a spus Al Jaber. "Nicio țară nu ar trebui să aibă voie să țină Hormuzul ostatic. Nici acum, nici vreodată."

Acesta a acuzat Iranul că "strânge de gât" economia globală.

La deschiderea conferinței CERAWeek, secretarul american al Energiei, Chris Wright, fost executiv în industria petrolului și gazelor, a declarat că războiul cu Iranul reprezintă "un conflict care nu mai putea fi amânat pentru o altă administrație".

Wright a descris situația ca fiind "o perturbare pe termen scurt, dar necesară pentru a rezolva o problemă care persistă de zeci de ani".

Agenția Internațională pentru Energie a anunțat în această lună eliberarea a 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice, inclusiv 172 de milioane de barili din Rezerva Strategică de Petrol a SUA.

Wright a precizat că Statele Unite au început retragerea petrolului din rezervă pe 20 martie și că vor elibera cel puțin un milion de barili pe zi în următoarele luni. La nivel global, volumul total ar ajunge la aproximativ 3 milioane de barili zilnic, a spus acesta.

Cu toate acestea, aceste măsuri nu compensează cele peste 11 milioane de barili de petrol care au rămas indisponibile, chiar și în condițiile în care Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite redirecționează cât mai mult posibil din producție prin Marea Roșie și alte rute alternative.

"Petrolul rămâne cea mai importantă sursă de energie din lume", a subliniat Wright. "Fără petrol, nu există lume modernă."