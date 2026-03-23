Șeful Saudi Aramco se retrage de la o importantă conferință energetică din cauza războiului din Iran, iar ăsta e un semnal important

Directorul executiv al Saudi Aramco, Amin Nasser se retrage de la o importantă conferință energetică din cauza războiului din Iran. FOTO: Getty Images

Directorul executiv al Saudi Aramco, Amin Nasser, și-a anulat participarea la conferința energetică CERAWeek din Houston pentru a rămâne în Arabia Saudită, din cauza războiului cu Iranul, a declarat o sursă din industrie pentru Reuters, scrie CNBC.

Nasser, care conduce de peste un deceniu cel mai mare exportator de petrol din lume, este de obicei unul dintre principalii vorbitori ai evenimentului, considerat unul dintre cele mai importante din industria energetică.

CERAWeek, organizată de S&P Global și care începe luni, reunește lideri din industrie, oficiali guvernamentali și factori de decizie din întreaga lume pentru a discuta perspectivele pieței energetice globale.

Retragerea lui Nasser evidențiază amploarea provocărilor generate de criza din Iran.

Acesta nu va transmite nici măcar un mesaj video înregistrat pentru conferință, a precizat sursa, adăugând că organizatorii evenimentului au fost deja informați.

Conflictul, aflat acum în a patra săptămână, a provocat peste 2.000 de victime, a destabilizat piețele globale și a generat represalii din partea Iranului, care au dus la blocarea efectivă a Strâmtorii Hormuz și la atacuri asupra infrastructurii energetice din Golf, inclusiv asupra instalațiilor Aramco.

Președintele SUA, Donald Trump, și Iranul au amenințat cu escaladarea conflictului, vizând infrastructura energetică din regiune. Trump a avertizat sâmbătă că ar putea ordona bombardarea centralelor electrice ale Iranului dacă Teheranul nu redeschide complet Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează, în mod normal, aproximativ o cincime din petrolul mondial.

Șeicul Nawaf Al-Sabah, directorul executiv al companiei de stat Kuwait Petroleum Corporation, nu va participa nici el la reuniunea din Houston, însă va interveni virtual într-o sesiune de marți, potrivit unei alte surse.

Instalații energetice sub atac

Saudi Aramco se confruntă cu cea mai gravă criză de la pandemia de Covid-19 și de la atacurile din 2019 asupra facilităților Abqaiq și Khurais, care au redus temporar la jumătate producția de petrol a Arabiei Saudite.

În cadrul unei conferințe telefonice din 10 martie, Nasser a avertizat că vor exista „consecințe catastrofale” pentru piețele globale de petrol dacă războiul cu Iranul va continua să perturbe traficul prin Strâmtoarea Ormuz.

Pentru a evita blocajul din strâmtoare, Aramco transportă milioane de barili de petrol pe zi de pe coasta estică către cea vestică. Compania a redus producția cu aproximativ 2 milioane de barili pe zi din două zăcăminte, potrivit Reuters.

Ruta alternativă presupune încărcarea petrolului în portul Yanbu de la Marea Roșie, unde operațiunile au fost suspendate temporar săptămâna trecută, după interceptarea unei rachete balistice și un atac cu drone asupra unei rafinării din apropiere, ceea ce a dus la creșterea prețurilor.

Rafinăria SAMREF fost lovită de o dronă pe 19 martie, în contextul atacurilor Iranului asupra infrastructurii energetice din Golf, inclusiv din Kuweit, ca reacție la loviturile israeliene asupra câmpului de gaze South Pars.

Același val de atacuri a afectat și complexul de gaze naturale lichefiate Ras Laffan din Qatar, iar șeful QatarEnergy a declarat pentru Reuters că 17% din capacitatea de LNG a țării va fi indisponibilă pentru o perioadă de până la cinci ani.

Marii absenți din Abu Dhabi

Fondul suveran Mubadala din Abu Dhabi este puțin probabil să aibă reprezentanți la eveniment, potrivit unei surse apropiate situației.

Nu este clar dacă Sultan Al Jaber, directorul general al companiei petroliere ADNOC din Emiratele Arabe Unite, va participa fizic, deși figurează pe lista vorbitorilor. ADNOC nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

La ediția de anul trecut a conferinței, Al Jaber declara că este momentul să „facem energia măreață din nou”, reluând sloganul lui Donald Trump, și promitea investiții majore în SUA prin brațul internațional de investiții al ADNOC, XRG. La rândul său, Amin Nasser afirma anul trecut la CERAWeek că există mai multe șanse ca Elvis Presley să susțină un discurs decât ca actualele planuri de tranziție energetică, de renunțare la combustibilii fosili, să reușească.