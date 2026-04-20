Șeful FBI dă în judecată The Atlantic, după articolul care-l descrie drept alcoolic cu crize de nervi. Kash Patel cere o sumă uriașă

Publicat la 18:18 20 Apr 2026 Modificat la 18:20 20 Apr 2026

Kash Patel a dat în judecată publicația The Atlantic, după articolul în care era descris drept alcoolic.

Directorul FBI, Kash Patel, a dat în judecată publicația americană The Atlantic și pe jurnalista Sarah Fitzpatrick pentru un articol în care se afirma, între altele, că șeful poliției federale americane i-a alarmat și exasperat pe subordonați, dar și pe oficialii Casei Albe „cu episoade de consum excesiv de alcool și absențe inexplicabile”.

În procesul intentat pentru defăimare, înregistrat luni dimineață la tribunalul din Districtul Columbia, Patel solicită despăgubiri în valoare de 250 de milioane de dolari.

The Atlantic a numit procesul „nefondat”.

Jurnalista care a scris despre „alcoolismul” lui Kash Patel: Susțin fiecare cuvânt

„Ne menținem relatările despre Kash Patel și vom apăra cu fermitate The Atlantic și pe jurnaliștii noștri împotriva acestui proces nefondat”, a declarat un purtător de cuvânt al publicației pentru CNN.

Patel a amenințat că va da în judecată The Atlantic atât înainte, cât și după publicarea articolului, vinerea trecută.

El a fost citat spunând: „Ne vedem în instanță. Aduceți carnetul de cecuri”.

Sarah Fitzpatrick, care semnează materialul din The Atlantic, a declarat, la rândul ei: „Susțin fiecare cuvânt din acest articol. Avem avocați excelenți”.

Ce spun avocații lui Kash Patel

Conform acțiunii din instanță, articolul lui Fitzpatrick „afirmă în mod fals” că Patel „este un bețiv ordinar, incapabil să își îndeplinească atribuțiile funcției, că reprezintă o amenințare la adresa siguranței publice, că este vulnerabil la constrângeri din partea străinilor, că a încălcat regulile de etică ale Departamentului de Justiție, că este inaccesibil în situații de urgență, că a determinat desfășurarea de echipament SWAT pentru a-l scoate din camere în care a rămas încuiat, că permite alcoolului să-i influențeze declarațiile publice despre anchetele penale și că se comportă haotic, într-un mod care compromite securitatea națională”.

The Atlantic „a publicat aceste declarații cu rea intenție”, susțin avocații care-l reprezintă pe șeful FBI.

Demonstrarea „relei intenții” este condiția pe care persoanele publice trebuie să o îndeplinească pentru a avea câștig de cauză într-un caz de defăimare, remarcă CNN.

Reaua intenție înseamnă că autorul fie știa că o afirmație publicată este falsă, fie a dat dovadă de „nepăsare imprudentă în verificarea adevărului afirmațiilor”.

CNN: Procesele de defăimare intentate de actori publici eșuează adeasea

Cazurile de defăimare eșuează adesea, deoarece reclamanții nu reușesc să dovedească „reaua intenție”, potrivit CNN.

În acest caz, avocații lui Patel susțin că The Atlantic a ignorat dezmințirile date înainte de Patel înainte de publicarea articolului, că „nu a întreprins nici măcar cele mai elementare verificări, care ar fi demontat cu ușurință afirmațiile” și că a demonstrat „o animozitate editorială clară” împotriva lui Kash Patel.

Sarah Fitzpatrick a menționat chiar în cuprinsul articolului că a intervievat „peste două duzini de persoane” despre conduita lui Patel, „inclusiv actuali și foști oficiali FBI, personal din cadrul forțelor de ordine și agențiilor de informații, lucrători din industria ospitalității, membri ai Congresului, agenți politici, lobbyiști și foști consilieri”.

Conform materialului din The Atlantic, sursele au vorbit sub condiția anonimatului „pentru a putea discuta informații sensibile și conversații private” și „au descris mandatul lui Patel drept un eșec managerial, iar comportamentul său, drept o vulnerabilitate la adresa securității naționale a SUA”.

CNN notează că nu a verificat în mod independent faptele relatate de The Atlantic.