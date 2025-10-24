Şeful NATO spune că încă se "examinează" trimiterea unor rachete Tomahawk în Ucraina: "Decizia aparţine Statelor Unite"

Secretarul general NATO, Mark Rutte. Foto: Getty Images

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus vineri că a discutat problema trimiterii rachetelor Tomahawk în Ucraina cu preşedintele american Donald Trump în cursul vizitei săptămâna aceasta la Washington şi că problema este încă "în curs de examinare. "Decizia aparţine Statelor Unite", a transmis Rutte, potrivit Agerpres.



"În special, în ceea ce priveşte rachetele Tomahawk, desigur, preşedintele Trump şi cu mine am discutat acest subiect. Problema rămâne în curs de examinare şi, repet, decizia aparţine Statelor Unite", a declarat Rutte, care a sosit vineri după-amiază la Londra pentru a participa la reuniunea "Coaliţiei Voluntarilor", un grup de ţări care s-a angajat să sprijine Ucraina.



El a spus că fiecare ţară aliată trebuie să decidă ce arme va livra Ucrainei şi că SUA au furnizat şi vor continua să furnizeze o gamă largă de arme.



Premierul britanic Keir Starmer, gazda reuniunii "Coaliţiei Voluntarilor", a făcut apel vineri "să se facă mai mult" pentru consolidarea capacităţilor cu rază lungă de acţiune ale Ucrainei, în cadrul unei întâlniri cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care va participa de asemenea la această reuniune.



"Cred că putem face mai mult în ceea ce priveşte mijloacele, în special mijloacele cu rază lungă de acţiune", a declarat Keir Starmer, înaintea începerii reuniuni.

Donald Trump l-a amenințat deja pe Vladimir Putin cu livrarea de astfel de rachete Ucrainei, dacă Rusia nu pune capăt invaziei sale. Dictatorul rus avertizase, anterior, cu privire la aceste livrări, spunând că ele ar fi o "nouă escaladare" care va înrăutăți relațiile ruso-americane. Chiar și alți acoliți ai Kremlinului s-au grăbit să amenințe SUA în ce privește livrarea de Tomahawk.

Până acum, încercarea lui Zelenski de a obţine Tomahawk a eşuat.