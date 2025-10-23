Nicușor Dan participă la două reuniuni cruciale pentru UE. Cine sunt „băieții răi” ai Europei care ar putea deraia discuțiile

Publicat acum 13 ore si 41 minute

Liderii europeni se vor reuni din nou pentru discuții în cadrul Consiliului European, joi, în timp ce vineri urmează să aibă loc o reuniune a Coaliției Voluntarilor. Președintele Nicușor Dan va participa la ambele reuniuni.

Ca deobicei, un summit al liderilor europeni pare să arate ca un nou „festival al dezbinării” pentru europeni. Ce este diferit de această dată, scrie Politico, este că nu doar suspecții obișnuiți vor fi gata să atace unitatea europeană.

De la activele rusești înghețate și folosirea lor pentru a finanța Ucraina și până la țintele climatice, agenda europenilor este plină de potențiale puncte de conflict.

Robert Fico

Prim-ministrul slovac, Robert Fico, un cunoscut putinist dar și adversar al Ucrainei, și-a anunțat deja intenția de a deturna summitul de joi. El a scris pe Twitter că nu este interesat de noi pachete de sancțiuni împotriva Rusiei.

Cunoscut pentru firea tranzacțională, Fico a anunțat deja că sprijinul lui poate fi cumpărat – UE trebuie să vină cu un pachet de sprijin pentru fragilul sector auto al Slovaciei.

Liderii europeni discută al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, iar istoria a arătat de fiecare dată că Fico amenință cu veto-ul doar pentru a primi ceva la schimb, urmând să voteze pachetul imediat ce șantajul său are succes.

Viktor Orban

Celălalt prieten al lui Putin din UE, Viktor Orban, deja tradițional cunoscut ca agitatorul-șef al blocului european, este și el așteptat să provoace scandal la reuniunea Consiliului European, mai ales pe tema ajutorului militar și financiar pentru Ucraina.

E de așteptat ca celelalte țări europene să producă un comunicat comun fără semnătura premierului Ungariei.

Orban este și principalul obstacol în calea planului de folosire a activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina în fața invadatorilor. El a spus, în trecut, că o astfel de mișcare ar „periclita” relațiile Ungariei cu statul agresor. Din acest motiv, ceilalți lideri europeni caută o modalitate de a-i ocolo juridic veto-ul.

Bart de Wever

Un alt posibil dar neașteptat adversar al consensului european ar putea fi chiar prim-ministrul belgian, Bart de Wever.

Problema care-l îngrijorează pe șeful guvernului de la Bruxelles este cea a activelor rusești imobilizate la organizația financiară Euroclear. El se teme că confiscarea acestor fonduri ar putea să distrugă reputația Belgiei și să provoace un răspuns juridic din partea regimului de la Kremlin.

După mai multe zile de tensiuni, Belgia a dat semnalul că nu va fi un obstacol în calea planului, însă dorește asigurări juridice că blocul nu va lăsa țara singură în fața riscurilor.

Alți lideri europeni au vorbit și ei de îngrijorările lor cu privire la acest plan, printre ei – prim-ministrul din Luxemburg, Luc Frieden, și cel din Croația, Andrej Plenkovic.

Friedrich Merz

Cancelarul Friedrich Merz se va gândi la un singur lucru înainte de Consiliul European de joi – soarta sectorului auto din Germania.

Înainte de ultimul summit, de la Copenhaga, el a promis să blocheze „mașinăria legislativă” europeană, iar acum îndeamnă Comisia Europeană să-și răstoarne interdicția pe motoarele cu combustie. În parteneriat cu Italia, el a cerut o modificare radicală a legislației.

Germania este susținută de Slovacia, Cehia, Polonia și Austria în acest demers. Franța este și ea deschisă la a da concesii sectorului auto pe ținta de zero emisii până în 2035, dacă vehiculele vor avea un număr fix de componente de producție europeană.

Rămâne de văzut câte concesii poate obțineMerz, în contextul în care timpul rămas se scurge.