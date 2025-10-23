Nicușor Dan participă la două reuniuni cruciale pentru UE. Cine sunt „băieții răi” ai Europei care ar putea deraia discuțiile

Nicușor Dan a plecat la BruxellesPublicat acum 13 ore si 37 minute
Președintele Nicușor Dan a plecat, miercuri, la Bruxelles.. După cea mai recentă întâlnire dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, dar și după discuția președintelui american cu Vladimir Putin, liderii europeni își propun să convină asupra unui pachet de sprijin pentru Ucraina.
Conform agendei președintelui, publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va participa, miercuri seară, de la ora 21:00, la o cină de lucru organizată de președintele Consiliului European, Antonio Costa cu președintele egiptean, Abdel Fattah El-Sisi, la summitul instituțional UE- Egipt.
Ulterior, joi dimineață, de la ora 11:00, președintele României va participa la reuniunea Consiliului European.
Liderii europeni se vor reuni din nou pentru discuții în cadrul Consiliului European, joi, în timp ce vineri urmează să aibă loc o reuniune a Coaliției Voluntarilor. Președintele Nicușor Dan va participa la ambele reuniuni.
Ca deobicei, un summit al liderilor europeni pare să arate ca un nou „festival al dezbinării” pentru europeni. Ce este diferit de această dată, scrie Politico, este că nu doar suspecții obișnuiți vor fi gata să atace unitatea europeană.
De la activele rusești înghețate și folosirea lor pentru a finanța Ucraina și până la țintele climatice, agenda europenilor este plină de potențiale puncte de conflict.
Robert Fico
Prim-ministrul slovac, Robert Fico, un cunoscut putinist dar și adversar al Ucrainei, și-a anunțat deja intenția de a deturna summitul de joi. El a scris pe Twitter că nu este interesat de noi pachete de sancțiuni împotriva Rusiei.
Cunoscut pentru firea tranzacțională, Fico a anunțat deja că sprijinul lui poate fi cumpărat – UE trebuie să vină cu un pachet de sprijin pentru fragilul sector auto al Slovaciei.
Liderii europeni discută al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, iar istoria a arătat de fiecare dată că Fico amenință cu veto-ul doar pentru a primi ceva la schimb, urmând să voteze pachetul imediat ce șantajul său are succes.
Viktor Orban
Celălalt prieten al lui Putin din UE, Viktor Orban, deja tradițional cunoscut ca agitatorul-șef al blocului european, este și el așteptat să provoace scandal la reuniunea Consiliului European, mai ales pe tema ajutorului militar și financiar pentru Ucraina.
E de așteptat ca celelalte țări europene să producă un comunicat comun fără semnătura premierului Ungariei.
Orban este și principalul obstacol în calea planului de folosire a activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina în fața invadatorilor. El a spus, în trecut, că o astfel de mișcare ar „periclita” relațiile Ungariei cu statul agresor. Din acest motiv, ceilalți lideri europeni caută o modalitate de a-i ocolo juridic veto-ul.
Bart de Wever
Un alt posibil dar neașteptat adversar al consensului european ar putea fi chiar prim-ministrul belgian, Bart de Wever.
Problema care-l îngrijorează pe șeful guvernului de la Bruxelles este cea a activelor rusești imobilizate la organizația financiară Euroclear. El se teme că confiscarea acestor fonduri ar putea să distrugă reputația Belgiei și să provoace un răspuns juridic din partea regimului de la Kremlin.
După mai multe zile de tensiuni, Belgia a dat semnalul că nu va fi un obstacol în calea planului, însă dorește asigurări juridice că blocul nu va lăsa țara singură în fața riscurilor.
Alți lideri europeni au vorbit și ei de îngrijorările lor cu privire la acest plan, printre ei – prim-ministrul din Luxemburg, Luc Frieden, și cel din Croația, Andrej Plenkovic.
Friedrich Merz
Cancelarul Friedrich Merz se va gândi la un singur lucru înainte de Consiliul European de joi – soarta sectorului auto din Germania.
Înainte de ultimul summit, de la Copenhaga, el a promis să blocheze „mașinăria legislativă” europeană, iar acum îndeamnă Comisia Europeană să-și răstoarne interdicția pe motoarele cu combustie. În parteneriat cu Italia, el a cerut o modificare radicală a legislației.
Germania este susținută de Slovacia, Cehia, Polonia și Austria în acest demers. Franța este și ea deschisă la a da concesii sectorului auto pe ținta de zero emisii până în 2035, dacă vehiculele vor avea un număr fix de componente de producție europeană.
Rămâne de văzut câte concesii poate obțineMerz, în contextul în care timpul rămas se scurge.
Potrivit unui comunicat al Consiliului European, liderii europeni se reunesc la Bruxelles pentru a discuta despre războiul din Ucraina, strategia de apărare a Europei, evoluțiile din Orientul Mijlociu, competitivitatea, criza locuințelor și migrație.
„Obiectivul nostru comun rămâne o pace dreaptă și durabilă pentru Ucraina. Sprijinul militar, financiar și diplomatic, precum și garanțiile de securitate, sunt esențiale pentru atingerea acestui obiectiv”, a transmis președintele CE, Antonio Costa.
La summit, liderii vor discuta și despre sprijinul financiar pentru anii următori, inclusiv posibilitățile bazate pe activele rusești imobilizate.
Până în prezent, UE și statele sale membre au oferit Ucrainei un sprijin în valoare totală de 177,5 miliarde de euro, dintre care 63,2 miliarde de euro reprezintă sprijin militar.
Potrivit Politico, liderii europeni pregătesc un pachet de sprijin pentru Ucraina care va include:
- mai multe fonduri pentru Kiev;
- mai multe arme pentru Ucraina;
- sancțiuni pentru economia Rusiei;
Șeful statului va participa, de asemenea, la „Coaliția Voluntarilor”.
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat o nouă reuniune a „Coaliției Voluntarilor”, vineri, la o săptămână după întâlnirea de la Washington a lui Volodimir Zelenski cu Donald Trump. Președintele francez a spus că „Europa trebuie să fie la masa negocierilor, câtă vreme se discută lucruri care ne afectează”.