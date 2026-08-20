Șeful spionajului din Ecuador și cinci americani au murit în accidentul de elicopter din Kenya

Un elicopter care transporta turişti s-a prăbuşit în Kenya, miercuri, 19 august 2026. Sursa foto: Getty Images

Şeful serviciului de informaţii din Ecuador, Michele Sensi-Contugi, precum şi cinci cetăţeni americani au murit miercuri într-un accident de elicopter în Kenya, au indicat autorităţile americane şi ecuadoriene, scrie AFP, citată de Agerpres.



În total, şapte persoane şi-au pierdut viaţa când elicopterul care le transporta într-o excursie s-a prăbuşit în centrul Kenyei, declarase în cursul zilei pentru AFP autoritatea de anchetă asupra accidentelor aviatice (AAID) din această ţară.



Cinci cetăţeni americani se numără printre victime, potrivit unui purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA.



Pilotul, ucis în accident, era cetăţean kenyan, a transmis postul american ABC News, citând un comandant local de poliţie.



Şeful serviciului de informaţii din Ecuador, 44 de ani, era un apropiat al preşedintelui de dreapta Daniel Noboa, aflat la conducerea unei ţări cufundate într-o gravă criză de securitate.



Numit director al serviciului de informaţii în 2024, Sensi-Contugi a ocupat simultan şi funcţia de ministru de interne timp de câteva luni. Înainte de a intra în serviciul public, el a fost un om de afaceri milionar în sectorul modei.



De asemenea, a fost reprezentantul lui Noboa în companii de stat, inclusiv compania petrolieră naţională Petroecuador.



Soţia sa, Stephany Hollihan, a murit şi ea în accident. În vârstă de 42 de ani, era prietenă cu Prima Doamnă a Ecuadorului, Lavinia Valbonesi, şi creatoare de modă.



"Astăzi, Michele şi Stephany au plecat mult prea devreme. Gândurile mele se îndreaptă către familia lor, în special către copiii şi părinţii lor", a deplâns pe X ministrul ecuadorian al infrastructurii şi transporturilor, Roberto Luque.



Adunarea Naţională ecuadoriană a anunţat pe X că drapelul de la Palatul legislativ din capitala Quito va fi coborât în bernă timp de trei zile.



Televiziunea americană în limba spaniolă Telemundo a anunţat, în paralel, că unul dintre oficialii săi de rang înalt din Florida, Jose Alberto Suarez, a murit în accident.



"Suntem devastaţi să aflăm vestea tragică potrivit căreia Jose a fost ucis într-un accident de elicopter în Kenya", a deplâns într-un comunicat Cesar Conde, preşedintele grupului de informaţii al companiei-mamă NBCUniversal News Group.



Elicopterul, un EC-130-B4 fabricat de grupul european Eurocopter (în prezent Airbus Helicopters), s-a prăbuşit la ora 09:13 (06:13 GMT) în apropierea Muntelui Ololokwe, la aproximativ 250 de kilometri în linie dreaptă la nord de Nairobi, potrivit Autorităţii Aviaţiei Civile din Kenya (KCAA).



"Elicopterul transporta turişti pentru un zbor de observare a panoramei", a declarat pentru AFP Fredrick Kabunge, directorul AAID. "La bordul elicopterului se aflau şapte persoane, un pilot şi şase pasageri" şi "nu există niciun supravieţuitor", a precizat el.



Echipele de salvare au "descoperit aparatul distrus de impact şi de incendiul care a urmat", a adăugat Kabunge.



Anchetatori ai AAID au fost trimişi la locul accidentului pentru a investiga cauzele acestuia, a subliniat el.



Ambasada Statelor Unite în Kenya a indicat că este în legătură cu autorităţile locale şi că oferă asistenţă consulară.



Muntele Ololokwe, munte sfânt pentru poporul samburu, al cărui vârf se înalţă la 2.000 de metri altitudine, este o zonă de drumeţii turistice. Companii specializate oferă, de asemenea, zboruri de survol cu elicopterul.



Pe 1 martie, şase persoane, inclusiv un deputat, au pierit în accidentul unui elicopter care s-a prăbuşit în vestul Kenyei, reaminteşte AFP.