Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a spus joi, la o întâlnire în marja Adunării Generale a ONU, că NATO și Uniunea Europeană sunt cele care au declarat un „război” Federației Ruse, război la care participă „direct”. Mai mult, șeful diplomației ruse a acuzat Occidentul că a „instigat” o criză în jurul Ucrainei, o declarație similară cu altele făcute în trecut. Replica a venit de la ministrul englez de Externe, care a respins acuzațiile drept „distorsiuni false ale unei lumi imaginare”.

„Un alt exemplu clar este criza instigată de Occident din jurul Ucrainei, prin care NATO și UE au declarat un adevărat război țării mele și participă direct”, a spus Serghei Lavrov.

Declarațiile ministrului de Externe rus au fost făcute la întâlnirea în format G20 a miniștrilor de Externe la ONU, la două zile după ce Donald Trump a spus despre Rusia că este un „tigru de hârtie” și a afirmat că Kievul și-ar putea recupera toate teritoriile cucerite.

Serghei Lavrov nu a făcut nicio referire la afirmațiile președintelui american, repetând în schimb poziția Rusiei că acțiunile Occidentului au determinat războiul din Ucraina, care a început când Moscova a început o invazie pe scară largă în februarie 2022.

Replica pentru șeful diplomației ruse a venit de la ministrul de Externe britanic, Yvette Cooper, care și-a început discursul condamnând „războiul de agresiune neprovocat” al Rusiei.