Donald Trump: „Putin trebuie să se oprească. A pierdut un milion de soldaţi şi n-a cucerit aproape nimic”

Președintele american a reiterat că este „dezamăgit” de omologul său rus. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump l-a somat, joi, pe Vladimir Putin să oprească războiul din Ucraina. Liderul de la Casa Albă a spus că de la invazia rușilor, în 2022, Federația Rusă a pierdut în jur de „un milion de soldați”. Donald Trump a atras atenția că în ciuda bombardamentelor masive din ultimele zile ale Moscovei, Vladimir Putin nu a câștigat „aproape niciun pic de teritoriu în plus”.

„Sunt foarte dezamăgit de Putin. S-a luptat din greu, multă vreme, şi au pierdut milioane... au pierdut în jur de un milion de soldaţi. Şi, ştiţi, cu toate bombardamentele masive din ultimele două săptămâni, (n.r. ruşii) n-au avansat aproape deloc. Gândiţi-vă la asta! Nu au câştigat aproape niciun pic de teritoriu în plus”, a spus Donald Trump la o conferință cu jurnaliștii, la Casa Albă.

Donald Trump a făcut referire și la postarea lui anterioară de pe Truth Social în care a a afirmat că Ucraina va putea, cu sprijinul Uniunii Europene, să-și recupereze tot teritoriul ocupat și a comparat Rusia cu un „tigru de hârtie”. În replică, Kremlinul l-a sfidat pe președintele american afirmând că va continua invazia și atrăgându-i atenția că Rusia e un „urs”.

„Iar eu n-am să numesc niciodată pe nimeni un "tigru de hârtie", dar Rusia a cheltuit milioane şi milioane de dolari pe bombe, rachete, muniţie... şi vieţi, vieţile lor, şi, practic, n-au avansat deloc. Cred că e momentul să se oprească, chiar cred”, a conchis președintele american.

La scurt timp după aparenta schimbare de retorică a președintelui Donald Trump, Volodimir Zelenski a susținut că are sprijinul explicit al președintelui SUA, Donald Trump, pentru a lovi ținte rusești, precum infrastructura energetică și fabricile de arme.