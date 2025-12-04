Senzori de glicemie retraşi de la vânzare în 17 ţări, după ce mai mulţi oameni au murit. Alarma este şi în Franţa, Italia şi Spania

Folosiţi în gestionarea diabetului, senzorii de glicemie monitorizează continuu nivelul glucozei. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Senzori de glicemie au fost retraşi de la vânzare în 17 ţări, inclusiv în Franța şi Statele Unite, după ce au murit mai mulţi oameni, a titrat publicaţia Le Figaro. Ampla campanie de retragere de pe piaţă a unor senzori de glicemie este în desfăşurare şi în Italia, şi în Spania, după identificarea unei defecţiuni care ar putea fi legată de şapte decese, a anunţat miercuri pentru AFP compania farmaceutică Abbott.

Această operaţiune vizează "anumiţi senzori FreeStyle Libre 3 şi FreeStyle Libre 3 Plus" folosiţi de pacienţi cu diabet, au precizat oficiali din cadrul companiei Abbott într-un comunicat, explicând că "teste interne au stabilit că unii dintre aceşti senzori ar putea furniza valori incorecte ale glicemiei scăzute".

Potrivit sursei citate, compania farmaceutică Abbott a declarat că a primit până în prezent raportări privind şapte decese şi 736 de incidente grave care ar putea fi legate de această defecţiune.

Folosiţi în gestionarea diabetului, senzorii de glicemie monitorizează continuu nivelul glucozei şi îi ajută astfel pe pacienţi să prevină riscul de hipoglicemie sau hiperglicemie, care, fără îngrijire, pot provoca o comă sau pot duce la deces.

Ţările vizate de campania de retragere de pe piaţă a unor senzori de glicemie

Dispozitivele defecte sunt legate de o singură linie de producţie, a precizat compania, care a alertat autorităţile sanitare din ţările în care acestea au fost comercializate şi a lansat o acţiune de retragere.

Numai în Statele Unite, aproape 3 milioane de senzori defecţi ar fi fost distribuiţi, au estimat reprezentanţii companiei Abbott.

Celelalte ţări vizate de campania de retragere de pe piaţă a unor senzori de glicemie sunt Germania, Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Spania, Finlanda, Franţa, Italia, Luxemburg, Ţările de Jos, Noua Zeelandă, Norvegia, Suedia, Elveţia şi Regatul Unit.