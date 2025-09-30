Serbia a arestat 11 persoane pentru că au comis atacuri „la ordinul” unei puteri străine la Paris și Berlin

Ministerul Afacerilor Interne din Serbia a spus că cei 11 reținuți, identificați doar prin inițialele lor, fac parte dintr-un grup de 14. Foto: Getty Images

Serbia a arestat 11 persoane, suspectate că ar fi comis atacuri motivate de ură la „ordinul unui serviciu de informații străin” la Berlin și Paris. Scopul operațiunilor era să propage „idei care promovează și incită la ură, discriminare și violență” pe baza „diferențelor de rasă, culoare a pielii, apartenență religioasă, naționalitate și origine etnică”, a transmis Ministerul Afacerilor Interne de la Belgrad. Grupul este suspectat că a vandalizat mai multe sinagogi și un monument al Holocastului din Paris și Berlin, dar și că a plasat capete de porci lângă moschei, relatează Politico.

Aceste atacuri asupra lăcașurilor de cult au fost intens mediatizate, iar autoritățile sârbe cred că gruparea voia să stârnească tensiuni între grupurile religioase din Occident privind războiul din Fâșia Gaza.

Ministerul Afacerilor Interne din Serbia a spus că cei 11 reținuți, identificați doar prin inițialele lor, fac parte dintr-un grup de 14. Ei ar fi acționat în aprilie-septembrie 2025 în Paris și Berlin.

Liderul grupării, M.G, a reușit să scape și este dat în urmărire de autorități. Autoritățile sârbe au aprecizat că acesta a acționat la „ordinul unui serviciu de informații străin”, fără să menționeze la ce stat face referire.

Însă, după ce Stele ale lui David au fost pictate în tot Parisul în 2023, autoritățile franceze au declarat presei că încearcă să oprească tentativele Rusiei de a semăna instabilitate.

Ministerul sârb a precizat că cei 11 reținuți sunt suspectați de „aruncarea de vopsea verde pe memorialul Holocaustului [din Paris], pe mai multe sinagogi și pe un restaurant evreiesc.”

Persoanele respective au plasat, de asemenea, „capete de porc lângă lăcașuri de cult musulmane, toate în zona Parisului, precum și în fața Porții Brandenburg din Berlin”, a continuat comunicatul.

Ministerul a adăugat că grupul „urmărea să răspândească idei care promovează și incită la ură, discriminare și violență” pe baza „diferențelor de rasă, culoare a pielii, apartenență religioasă, naționalitate și origine etnică.”

Suspecții sunt reținuți la Smederevo, un oraș din apropierea capitalei Belgrad, în așteptarea audierilor ce urmează să aibă loc în următoarele 48 de ore.

Săptămâna trecută, Serbia a anunțat că a arestat doi bărbați pentru că au organizat tabere de antrenament paramilitar de luptă tactică pentru români și moldoveni. Aproximativ 150 de cetățeni din România și Republica Moldova au participat la taberele din apropierea orașului Loznica, în care au fost pregătiți de instructori din Rusia și Belarus. să le opună rezistență polițiștilor din Republica Moldova în cazul unor tulburări sociale în ziua alegerilor.

Guvernul, condus de Partidul Progresist Sârb, menține o relație strânsă cu Kremlinul. Recent, a promovat un raport al Serviciului Rus de Informații Externe (SVR), care susținea că UE ar încuraja o „revoluție colorată” în Serbia, sprijinind protestele antiguvernamentale desfășurate de luni întregi, notează Politico.

Serbia nu s-a alăturat sancțiunilor impuse de UE împotriva Rusiei după invazia pe scară largă din 2022 a Ucrainei și continuă să opereze zboruri regulate către Sankt Petersburg și Moscova.