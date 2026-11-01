Serbia închide banca preferată a rușilor. Decizia a fost luată după ce Vucic a pierdut alegerile

1 minut de citit Publicat la 23:48 01 Noi 2026 Modificat la 23:51 01 Noi 2026

Clienții nu au mai putut retrage bani de sâmbătă după-amiază. Sursă foto: Getty Images

Banca Națională a Serbiei a anunțat sâmbătă că a decis să retragă licența de funcționare a băncii Alta Bank, o bancă folosită de ruși, în urma unor suspiciuni de spălare de bani. Instituția are legătură și cu cercurile de putere ale fostului președinte Aleksandar Vucic, relatează Financial Times.

Banca Națională a Serbiei a mai transmis că decizia a fost luată și din cauza problemeleor financiare ale instituției, susținând că exista riscul ca acestea să se agraveze, inclusiv în ceea ce privește lichiditățile disponibile.

Decizia a provocat panică în rândul clienților. La scurt timp după anunț, unii dintre aceștia au declarat pentru sursa citată că nu au mai putut retrage bani de sâmbătă după-amiază.

În paralel, procurorii investighează activitatea băncii și posibile transferuri de capital în străinătate. Mai mult decât atât, decizia vine la câteva zile după înfrângerea electorală a partidului fostului președinte Aleksandar Vucic.

Milos Damnjanovic, analist la firma de consultanță BIRN din Belgrad, a descris cazul Alta Bank ca fiind un indicator al schimbării de regim.

„Revocarea licenței Alta Bank sugerează nu numai că regimul clientelist al lui Vucic se destramă mai repede decât se aștepta. Există persoane în cadrul sistemului care sunt dornice să participe la desființarea acestuia”, a declarat Damnjanovic.

Tot sâmbătă, Parchetul pentru Crimă Organizată a solicitat autorităților sârbe „să investigheze operațiunile comerciale ale companiei Alta, precum și pe funcționarii responsabili de la Banca Națională a Serbiei în legătură cu posibile ieșiri de fonduri din conturile Alta și transferuri de bani în străinătate”.

Banca a avut un rol important în transferurile de bani efectuate de persoane și companii rusești către și dinspre Serbia, după invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, potrivit unor surse familiarizate cu activitatea instituției.

Instituția financiară s-a aflat anterior și în atenția Băncii Centrale Europene, în urma unor suspiciuni de spălare de bani. O investigație a BCE a ridicat semne de întrebare cu privire la operațiunile grupului sârb și la capacitatea băncii de a verifica proveniența legală a depozitelor.

Închiderea băncii îi afectează în special pe cetățenii ruși stabiliți în Serbia. Mai mulți ruși care locuiesc la Belgrad au declarat pentru Financial Times că au fost afectați de această decizie.

Alta Bank era una dintre puținele bănci din Serbia care ofereau servicii atât cetățenilor ruși, cât și companiilor din Rusia.