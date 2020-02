Și-a riscat viața pentru a salva sute de miei luați de ape, în timpul furtunii Dennis

Faye Russell, din Derbyshire, centrul Angliei, nu a stat pe gânduri nici măcar o secundă și a sărit în apă după ce un vecin i-a spus că mai multe oi și miei sunt în pericolul de a se îneca.

Femeia de 26 de ani și-a pus o frânghie lungă în jurul taliei pe care a dat-o vecinului și a sărit în apa aproape înghețată, potrivit Metro.

"Dacă simțeam că sunt în pericol puțin, vecinii m-ar fi tras afară. Erau doi oameni care țineau de sfoară deoarece curenții erau prea puternici. Am înotat, am luat mieii sub brațe și am încercat să-i țin deasupra apei", a spus femeia.

Faye a spus că nu se aștepta ca apele să inunde atât de repede zona în care locuia.