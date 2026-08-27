Sistemul Patriot al Greciei a oprit un atac cu drone asupra Arabiei Saudite, joi dimineață

1 minut de citit Publicat la 12:45 27 Aug 2026 Modificat la 12:52 27 Aug 2026

Potrivit presei de la Atena, Grecia ar lua în considerare să retragă sistemele Patriot din regat. Foto: Getty Images

Militarii greci staționați în Arabia Saudită, care operează sistemul Patriot de apărare antiaeriană al Forțelor Elene, au respins un atac cu drone care a avut loc joi dimineață, relatează ekathimerini.com.

Trei rachete Patriot au fost lansate împotriva „mai multor aeronave fără pilot ostile”, au declarat sursele citate de publicația din Grecia, adăugând că la operațiunea de doborâre a țintelor au contribuit și sistemele de apărare antiaeriană ale Arabiei Saudite.

Operațiunea de interceptare a dronelor de joi a fost a patra în care militarii din Grecia au utilizat sistemul Patriot. Primele trei incidente au avut loc în luna iulie.

Pe 25 iulie, sistemul Patriot a fost folosit pentru a doborî cu succes două vehicule aeriene fără pilot (UAV), în două incidente separate, în regiunea Yanbu. Autoritățile cred că dronele au fost lansate din Yemen.

Cu o săptămână mai devreme, rachetele Patriot au fost lansate pentru a doborî două rachete balistice lansate din Yemen.

Grecia a trimis sistemul de apărare Patriot în Arabia Saudită în 2021, în baza unui acord menit să contribuie la protejarea infrastructurii energetice a regatului. Potrivit presei de la Atena, Grecia ar lua în considerare să retragă sistemele Patriot din regat.

În același timp, Atena este pregătită să trimită un sistem de apărare antiaeriană Patriot la granița cu Bulgaria, dacă Sofia cere ajutor, în contextul amenințărilor Iranului cu un atac asupra bazelor americane din Europa.