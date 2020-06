Poliţia din SUA a încercat să disperseze protestatarii pe măsură ce conflictele cu protestatarii au escaladat, după moartea ui George Floyd, scrie USA Today.

Fotograful freelancer Linda Tirado a scris pe Twitter sâmbătă că a fost lovită cu un glonţ de cauciuc în ochiul stâng, în Minneapolis, şi a mers la spital pentru o intervenţie de urgenţă. Într-un update ce a urmat după câteva ore, aceasta a scris că nu îşi va mai recupera vederea cu ochiul stâng, dar va continua să practice meseria.

Hey folks, took a tracer found to the face (I think, given my backpack) and am headed into surgery to see if we can save my left eye



Am wisely not gonna be on Twitter while I’m on morphine



Stay safe folks pic.twitter.com/apZOyGrcBO