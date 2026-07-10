Șocul prețurilor pentru românii care ajung pe litoralul bulgăresc: O felie de tort costă 18 euro, iar o supă rece ajunge la 9 euro

ANAF-ul bulgăresc a explicat că fiecare comerciant are dreptul să își stabilească propriile prețuri. FOTO: Hepta

Românii care aleg în această vară litoralul bulgăresc pot da peste prețuri surprinzător de mari. În timpul unor controale, autoritățile fiscale bulgare au descoperit restaurante care vindeau o felie de tort cu 18 euro și o porție de tarator, supă rece tradițională bulgărească, cu 9 euro. Oficialii spun însă că astfel de tarife nu înseamnă automat că legea a fost încălcată, potrivit Mediapool.

ANAF-ul bulgăresc a explicat că fiecare comerciant are dreptul să își stabilească propriile prețuri. Însă, dacă acestea au fost majorate față de o perioadă anterioară, comerciantul trebuie să poată demonstra că scumpirea este justificată de factori economici obiectivi. „Comercianții au dreptul să își prezinte explicațiile. Noi vom analiza dacă majorarea prețurilor este justificată din punct de vedere economic și dacă se datorează unor factori economici reali. Aceștia au la dispoziție cinci zile pentru a prezenta documentele necesare, după care Agenția Națională de Venituri (NRA) va analiza toate informațiile primite”, a precizat Anna Mitova, reprezentant fiscal.

Unul dintre cele mai frecventate localuri de pe plaja Kavatsite, de pe litoralul bulgăresc, a fost anchetat de autoritățile fiscale după ce inspectorii au descoperit că încasările nu erau înregistrate corespunzător. Neregulile au fost constatate în urma unui control efectuat de Agenția Națională de Venituri din Bulgaria (NRA).

Potrivit inspectorilor, în locul unei case de marcat fiscale, localul utiliza o imprimantă nefiscală, ceea ce făcea ca vânzările să nu fie raportate în sistemul fiscal. Informația a fost confirmată de Anna Mitova, reprezentantă a NRA, citată de BTA.

Un tehnician autorizat a fost trimis imediat la fața locului pentru a extrage datele din dispozitivul utilizat. După analizarea acestora, autoritățile vor stabili valoarea reală a cifrei de afaceri nedeclarate și vor aplica sancțiunile administrative prevăzute de lege. De asemenea, localul riscă amenzi și pentru neemiterea bonurilor fiscale, deoarece documentele oferite clienților nu aveau valoarea unor bonuri fiscale, a explicat Mitova.

Controale pe litoralul bulgăresc

În 2 zile, funcționarii fiscali au inspectat 76 de puncte de vânzare cu amănuntul din Sozopol. În 25 dintre acestea au fost constatate încălcări, cel mai adesea din cauza neeliberării chitanțelor.

În prezent, în Sozopol nu există amplasamente sigilate pentru neeliberarea unei chitanțe , dar există date pentru mai multe amplasamente care au avut o a doua astfel de încălcare în ultimul an, a subliniat Anna Mitova.

50 de comercianți din Sozopol au fost solicitați să furnizeze documente în legătură cu Legea privind introducerea monedei euro în Bulgaria pentru creșterea nejustificată a prețurilor, în urma numeroaselor relatări și publicații pe rețelele de socializare și în mass-media.

În perioada 29 iunie - 6 iulie, NRA a efectuat 650 de inspecții de-a lungul coastei Mării Negre și în interiorul țării, în 226 dintre acestea fiind identificate încălcări.

Cele mai frecvente încălcări sunt neemiterea chitanțelor de numerar și discrepanțele dintre disponibilul în casa de marcat și rulajul raportat de dispozitivele fiscale, a declarat Anna Mitova.