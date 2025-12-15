Sondaj: Mai puțin de 10% dintre ucraineni spun că ar trebui organizate alegeri în timp de război, în ciuda presiunilor Statelor Unite

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Mai puțin de zece la sută dintre ucraineni susțin ideea organizării imediate a alegerilor, chiar și dacă nu se va putea ajunge la un acord de armistițiu cu Rusia, arată un sondaj al Institutului Internațional de Sociologie de la Kiev, publicat luni și citat de Kyiv Independent.

Informația vine în contextul în care SUA continuă să ceară constant organizarea de alegeri și a făcut din această temă un punct pe lista negocierilor de pace.

În jur de 25% dintre respondenți au spus că ar fi de acord cu organizarea alegerilor dacă va fi pus în practică un armistițiu cu garanții de securitate, în timp ce 57% spun că un vot ar fi imposibil până la intrarea în vigoare a unui acord cuprinzător de pace.

Ucraina nu a mai organizat alegeri prezidențiale și parlamentare din anul 2019, iar constituția interzice organizarea alegerilor cât timp este în efect legea marțială. Ea a fost declarată în februarie 2022, când Rusia a invadat.

Acest sondaj a fost realizat în perioada 23 noiembrie – 13 decembrie și este bazat pe răspunsurile a 547 de ucraineni care locuiesc în Ucraina, în teritoriile controlate de guvernul de la Kiev, un eșantion reprezentativ al întregii populații a țării.

Opinia populară privind organizarea imediată și în orice circumstanță a alegerilor nu s-a schimbat aproape deloc de-a lungul ultimilor ani – s-a schimbat punctual în lunile martie (10%), septembrie (11%) și decembrie (9%).

Față de primăvară opinia ucrainenilor privind posibilitatea organizaării alegerilor după intrare în vigoare a unui armistițiu a crescut, în timp ce numărul celor care vor ca ele să se desfășoare doar după încheierea războiului a mai scăzut ușor.

În martrie, 9 la sută dintre ucraineni susțineau ideea organizării alegerilor după un armistițiu, în timp ce 78% voiau alegeri doar după încheierea completă a războiului.

Donald Trump vorbește frecvent despre alegeri în Ucraina, sperând, probabil, că Volodimir Zelenski va fi înlocuit și că un nou președinte ar fi mai maleabil la cerințele sale pro-ruse.

Recent, Volodimir Zelenski a spus că e pregătit să organizeze alegeri oricând, chiar și în vreme de război, dar că va trebui să schimbe legea și a cerut ca SUA și aliații europeni să asigure securitatea țării în timpul scrutinului.

Președintele ucrainean a adăugat că a discutat ideea cu parlamentarii săi și a cerut ca legislativul să dezbată o nouă lege care să permită organizarea de alegeri în vreme de război.