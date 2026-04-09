Cum a reușit Spania să rupă legătura dintre gaz și electricitate. Are acum cea mai ieftină energie din Europa

Spania a ajuns campioana Europei la energie verde după ce guvernul a investit masiv în surse regenerabile, încercând să rupă dependența de importuri de combustibili fosili – tot mai scumpe și tot mai nesigure.

În urmă cu un an, rețeaua electrică a Spaniei a funcționat pentru prima dată, vreme de o zi întreagă, exclusiv pe energie regenerabilă. Vântul, soarele și apa au acoperit, pe 16 aprilie, întreaga cerere de electricitate a peninsulei. Cinci zile mai târziu, energia solară a stabilit un nou record: 20.120 MW de putere instantanee – adică 78,6% din cererea totală și 61,5% din mixul rețelei, scrie bne Intellinews.

Spania este al doilea producător de energie solară din UE, dar o cincime din electricitatea ei vine încă din gaz. În 2025, solarul a fost cea mai mare sursă de energie curată a țării (22%), iar ponderea vântului și soarelui în mixul energetic (42%) depășește media UE (30%), potrivit Ember.

Spania a ajuns campioana Europei la energie verde după ce guvernul a investit masiv în surse regenerabile, încercând să rupă dependența de importuri de combustibili fosili – tot mai scumpe și tot mai nesigure. Pariul a dat deja roade: prețul energiei a scăzut spectaculos și se numără acum printre cele mai mici din Europa.

Doar că transformarea nu s-a terminat: în 2025, Spania mai depindea încă de combustibilii fosili pentru un sfert din electricitatea sa.

Emisiile pe cap de locuitor au fost de 0,9 tone de CO₂, sub media UE de 1,3 tone. Pe plan global, Spania s-a clasat în 2024 pe locul 21 la cererea de electricitate.

În 2025, vântul a generat 256 GWh, solarul a urmat cu 151 GWh, iar hidroenergia a adăugat 129 GWh. Energia solară termică a contribuit cu 11 GWh, iar alte surse regenerabile cu încă 11 GWh. Deșeurile regenerabile au produs 1 GWh, conform operatorului spaniol al rețelei, Red Eléctrica.

„Emisiile sectorului energetic spaniol au scăzut cu mai mult de două treimi în ultimele două decenii, pe măsură ce extinderea eolianului și a solarului a împins deoparte combustibilii fosili”, arăta Ember într-un raport din februarie.

Eliberarea de lanțurile combustibililor fosili

Piața de electricitate a Spaniei se rescrie sub presiunea efortului de a rupe legătura dintre combustibilii fosili și prețul curentului. Această politică a livrat deja unele dintre cele mai mici prețuri la electricitate en gros din Europa – dar a scos la iveală și niște vulnerabilități noi în rețeaua țării.

În prima jumătate a lui 2025, prețurile en gros la electricitate din Spania au fost cu o treime (32%) sub media UE, semn al „influenței diminuate a gazului scump și a cărbunelui asupra pieței electricității… împinsă de avansul puternic al eolianului și solarului”, după cum scria într-un raport dr. Chris Rosslowe, analist senior pe energie la Ember.

Țara a făcut un drum lung: în 2019 era printre cele mai scumpe piețe de electricitate din Europa, iar acum este printre cele mai ieftine – pe măsură ce capacitățile regenerabile au luat locul combustibililor fosili.

În centrul acestei transformări stă scăderea bruscă a rolului pe care gazul îl mai joacă în formarea prețurilor. În 2019, combustibilii fosili stabileau prețul electricității în Spania în 75% din ore. În 2025, procentul ajunsese la 19%.

Rosslowe spune că „Spania a rupt legătura ruinătoare dintre prețurile la energie și combustibilii fosili volatili”, iar prețurile en gros medii, de 62 de euro pe MWh, sunt cu mult sub costul producției pe gaz, care s-a situat în medie la 111 euro pe MWh în aceeași perioadă.

Amploarea acestei expansiuni a fost decisivă. Între 2019 și 2025, Spania a adăugat peste 40 GW de capacitate eoliană și solară – și-a dublat, practic, baza instalată. În prima jumătate a lui 2025, regenerabilele au acoperit 46% din cererea de electricitate, în creștere de la 27% cu șase ani în urmă, în timp ce producția pe combustibili fosili a coborât la 20% din mix – mult sub nivelurile din Germania sau Italia. Aprilie 2025 a fost prima lună din istorie fără producție pe cărbune, o bornă care, în urmă cu un deceniu, ar fi părut puțin probabilă, spune Ember.

Această extindere a redus și dependența de importuri și a oferit o pernă în fața actualului șoc al prețurilor la energie. Capacitățile regenerabile instalate după 2020 au evitat importuri de gaz în valoare de 26 de miliarde de metri cubi, adică economii de 13,5 miliarde de euro (14,6 miliarde de dolari), arată Ember. Banca Spaniei a estimat că, dacă eolianul și solarul ar fi rămas la nivelul din 2019, prețurile en gros ar fi fost cu 40% mai mari în 2024.

Numai că acest câștig nu a venit fără probleme. Tranziția către energia verde are două componente: investiția în capacitatea de producție regenerabilă și investiția în rețea. La primul capitol, Spania a făcut progrese mari. Al doilea e încă un șantier deschis.

Problema e că oferta de energie regenerabilă poate fi capricioasă, spre deosebire de fluxul constant pe care îl asigură o sursă cum e gazul. Pe 28 aprilie 2025, întreaga peninsulă iberică a rămas în beznă, din cauza unor fluctuații mari de putere cu care rețeaua nu s-a descurcat.

Spania încă se bazează pe centralele pe gaz pentru a stabiliza rețeaua, dar are nevoie acum să investească într-o rețea capabilă să facă față acestor oscilații imprevizibile.

Rosslowe a avertizat că „dependența crescută de gaz pentru stabilizarea rețelei, după pana de curent, a fost costisitoare”, iar costurile pentru serviciile auxiliare au explodat. În mai 2025, aceste servicii au ajuns să reprezinte 57% din prețul electricității, în creștere de la 14% înainte, în timp ce costul acțiunilor de echilibrare s-a dublat de la un an la altul.

Faptul că sistemul depinde de gaz pentru stabilitate a dus și la o creștere bruscă a curtailment-ului – adică la oprirea forțată a producției regenerabile. Între mai și iulie 2025, 7,2% din producția regenerabilă potențială a fost oprită, față de 1,8% în anii precedenți, fiindcă limitările rețelei i-au forțat pe operatori să prioritizeze centralele pe gaz pentru controlul tensiunii și echilibrul sistemului.

O întârziere în investițiile de infrastructură a lăsat Spania cu una dintre cele mai mari flote de centrale pe gaz din Europa, dar abia pe locul 13 la capacitatea de stocare în baterii – doar 120 MW instalați. Revoluția bateriilor ar putea netezi aprovizionarea cu energie regenerabilă, dar până când nu vor apărea baterii la nivel de rețea capabile să stocheze opt ore, tranziția verde nu va fi încheiată.

Și cheltuielile spaniole pentru rețea au rămas în urma celor ale altor țări: pentru fiecare euro cheltuit pe regenerabile, doar 30 de cenți s-au dus în rețele, față de o medie europeană de 70 de cenți, potrivit Bloomberg.

Politica începe însă să se schimbe din nou. Guvernul a aprobat reforme care extind flexibilitatea curată, printre care un plan pentru opt compensatoare sincrone, la un cost de 750 de milioane de euro, de la care se așteaptă economii anuale de 200 de milioane de euro. Sunt în lucru proiecte de baterii care însumează 2,6 GW, iar o nouă capacitate de interconectare cu Franța avansează cu sprijinul Băncii Europene de Investiții.

Rosslowe spune că „întărirea rețelelor și a bateriilor va ajuta Spania să se elibereze definitiv de dependența de fosili” și adaugă că experiența țării ilustrează deopotrivă „succesul în dezvoltarea regenerabilelor” și riscurile pe care le aduce eșecul de a însoți această dezvoltare cu suficientă flexibilitate a sistemului.