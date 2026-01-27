Spaniolii monitorizează în Marea Mediterană un petrolier suspect, cu motorul defect, ce face parte din „flota-fantomă” a Rusiei

Nava se află sub sancțiuni europene și britanice pentru transportul de petrol rusesc. sursa foto: Getty

Spania a anunțat, marți, că urmărește îndeaproape situația unui petrolier cu probleme tehnice în Marea Mediterană, suspectat că face parte din așa-numita „flotă din umbră” folosită de Rusia pentru exportul de petrol în afara sancțiunilor occidentale, informează AFP, citată de Agerpres.

Petrolierul „Chariot Tide”, navă sub pavilion mozambican, se deplasează în prezent „cu viteza de 7 noduri în direcţia Tanger Med (în Maroc)”, după apariția unei defecțiuni la motor, a declarat o sursă din Ministerul spaniol al Transporturilor.

Nava se află sub sancțiuni europene și britanice pentru transportul de petrol rusesc. Datele de monitorizare a traficului maritim arată că, pe 30 decembrie, petrolierul era ancorat într-un terminal petrolier din nord-vestul Rusiei. Pe 22 ianuarie, acesta a suferit o defecțiune la motor în timpul traversării strâmtorii Gibraltar.

Inițial, autoritățile marocane au coordonat operațiunile de asistență, însă curenții marini au împins nava spre est, în apele internaționale dintre Spania și Africa de Nord.

Petrolierul a ajuns la aproximativ 33 de mile nautice, adică aproape 60 de kilometri, de coasta spaniolă, situație care a determinat intervenția autorității spaniole pentru siguranță maritimă.

Surse spaniole precizează că nava încearcă în continuare să ajungă în portul Tanger și se află „sub escorta” unei nave spaniole. Aceleași surse nu au oferit detalii privind eventuala încărcătură de petrol, care, din perspectiva Uniunii Europene, ar putea intra sub incidența sancțiunilor.

După invazia Rusiei în Ucraina, Uniunea Europeană a inclus pe lista de sancțiuni aproximativ 600 de nave implicate în transportul petrolului rusesc.

Așa-numita „flotă din umbră” este estimată la circa 1.400 de nave, multe dintre ele vechi și cu probleme tehnice. Rusia a creat această flotă pentru a menține exporturile de petrol, în pofida sancțiunilor impuse de statele occidentale.