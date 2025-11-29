Stare de urgență în Atena și două insule din Marea Egee. „Nu mai este posibil să amânăm aceste decizii dificile”

Insula Patmos din Arhipelagul Dodecanez. Foto: Getty Images

Regiunea Atena și două insule din Marea Egee au fost plasate de autoritățile din Grecia în stare de urgență hidrologică. Ministrul grec al Mediului a anunțat că astfel vor fi accelerate lucrările de infrastructură pentru a face față unei ameninţări crescânde de penurie de apă, exacerbată de o secetă cronică, relatează Agerpres. Nicio restricţie asupra consumului de apă nu a fost anunţată pentru moment.



Ministerul elen al Mediului a anunţat vineri seară această măsură, care vizează, în plus faţă de zona metropolitană a Atenei, insulele Patmos şi Leros din Arhipelagul Dodecanez, situat în sud-estul ţării, potrivit AFP:



Această decizie „acordă prioritate implementării unor proiecte de infrastructură critice”, a declarat o sursă din acelaşi minister.



Potrivit companiei de aprovizionare cu apă şi asanare din Atena (EYDAP), precipitaţiile anuale din Grecia au scăzut cu aproximativ 25%, evaporarea a crescut cu 15%, iar consumul de apă a crescut cu circa 6% în raport cu anul 2022.

Secetă persistentă în Grecia

Ministrul grec pentru Mediu şi Energie, Stavors Papastavrou, a declarat vineri pentru postul de televiziune Skai TV că rezervele de apă din zona metropolitană a Atenei se ridică în prezent la aproximativ 400 de milioane de metri cubi, cu un consum anual de circa 250 de milioane de metri cubi.

„Nu mai este posibil să amânăm aceste decizii dificile. În zonele în care consumul de apă creşte considerabil din cauza turismului, sunt necesare o mai mare atenţie şi o mai bună planificare pentru a evita situaţii în timpul verii care nu pot fi gestionate”, a declarat ministrul elen.

Potrivit unor surse ministeriale, Grecia trece printr-o perioadă de secetă persistentă, comparabilă doar cu criza din perioada 1988-1994.



Guvernul elen a anunţat deja luna trecută planuri de investiţii în valoare de 2,5 miliarde de euro în proiecte de infrastructură hidraulică pe parcursul următorului deceniu.



Planul conţine deturnarea a doi afluenţi ai râului Aheloos din vestul Greciei, pe lângă proiecte de foraj şi desalinizare.



Proiectul de 500 de milioane de euro pentru afluenţii râului Aheloos trebuie finalizat până în 2029. Peste 150 de proiecte în valoare de peste 320 de milioane de euro sunt în prezent în curs de desfăşurare în peste 40 de insule, potrivit Ministerului Mediului din Grecia.