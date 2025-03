Statele Unite nu se retrag din NATO, dă asigurări președintele Finlandei, după vizita la Donald Trump

Declarația președintelui finlandez survine la scurt timp după ce a făcut sâmbătă o vizită surpriză în SUA pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump în Florida. Foto: Getty Images

Preşedintele Finlandei a spus, luni, că nu a auzit pe nimeni „serios” din Administrația Statelor Unite vorbind despre o eventuală retragere a Washingtonului din NATO, relatează Agerpres. Alexander Stubb a atras atenția că presiunea pusă de Donald Trump asupra statelor membre ale Alianței de a-și crește contribuțiile pentru apărare este „corectă”.

Declarația președintelui finlandez survine la scurt timp după ce a făcut sâmbătă o vizită surpriză în SUA pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump în Florida, ocazie cu care au abordat mai multe subiecte, între care războiul din Ucraina, şi au jucat şi o partidă de golf.



„Nu am auzit pe nimeni serios din cadrul administraţiei SUA - şi, subliniez, pe nimeni serios din cadrul administraţiei americane - spunând că Statele Unite ar intenţiona să se retragă din NATO. Ceea ce face acum preşedintele Trump este corect. El pune presiune pe statele europene pentru a-şi creşte cheltuielile de apărare şi pentru a-şi asuma mai multă responsabilitate pentru propria securitate”, a declarat Stubb la un eveniment la London School of Economics, potrivit Reuters.



Donald Trump a cerut în mod repetat membrilor europeni din NATO să-şi majoreze cheltuielile pentru apărare şi a pus sub semnul întrebării finanţarea predominantă a Alianţei de către ţara sa.



Într-o declaraţie citată de publicaţia finlandeză Yle, preşedintele Alexander Stubb a afirmat că i-a recomandat lui Donald Trump să nu aibă încredere în preşedintele rus Vladimir Putin, potrivit Unian. Stubb a afirmat că preşedintele american l-a întrebat „dacă se poate avea încredere în Vladimir Putin".

„I-am răspuns: Nu! În niciun caz!", a declarat liderul finlandez, care se află într-o scurtă vizită în capitala britanică.



El a mai spus că a discutat cu Trump data unei posibile încetări a focului în Ucraina și a sugerat și o zi potrivită.