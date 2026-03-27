SUA ar putea pierde 10.000 de locuri de muncă pe lună, pe măsură ce criza petrolului se agravează, avertizează Goldman Sachs

Șocul prețului petrolului ar putea costa economia SUA mii de locuri de muncă pe lună, potrivit unei noi analize a Goldman Sachs, citată de Business Insider.

Într-o notă adresată clienților, joi, o echipă de economiști de la bancă a declarat că anticipează o creștere a șomajului și o creștere mai lentă a locurilor de muncă până la sfârșitul anului, pe măsură ce impactul prețurilor mai mari la petrol se extinde în întreaga economie americană. În scenariul de bază al băncii, șocul prețului petrolului ar putea elimina aproximativ 10.000 de locuri de muncă noi pe lună până la sfârșitul anului, chiar și după luarea în considerare a creșterilor așteptate de locuri de muncă în sectorul energetic.

Deși prețurile mai mari la petrol au dus în mod tradițional la crearea de noi locuri de muncă în sectorul energetic, aceste creșteri ar putea fi mai reduse de data aceasta, având în vedere că industria de extracție a petrolului a devenit mai eficientă în ultimii ani, a spus Goldman.

Banca a mai spus că se așteaptă ca rata șomajului să crească până la 4,6% până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru. Rata șomajului a crescut neașteptat la 4,4% în februarie, în timp ce economia a pierdut 92.000 de locuri de muncă, conform celui mai recent raport privind salariile în sectorul non-agricol.

„Presiunea ascendentă asupra șomajului reflectă în principal angajări mai mici, cu o contribuție mai mică din partea concedierilor mai mari, în industriile cele mai expuse la cheltuieli de consum mai slabe”, au scris economiștii.

Piețele au fost îngrijorate de amploarea pagubelor pe care războiul din Iran le-ar putea provoca economiei SUA. Prețurile mai mari la petrol ar putea împinge în sus prețurile altor bunuri și ar putea crește inflația - dar consecințele s-ar putea extinde mult mai departe, având în vedere că este probabil ca și consumatorii să reducă cheltuielile în alte domenii, afectând creșterea economică și putând provoca încetinirea angajărilor.

Goldman a declarat că se așteaptă ca încetinirea angajărilor să fie cea mai pronunțată în domeniul agrementului și ospitalității. În scenariul de bază al băncii, sectorul ar putea pierde aproximativ 5.000 de locuri de muncă pe lună până la sfârșitul celui de-al patrulea trimestru.

Comerțul cu amănuntul, industria prelucrătoare și serviciile de educație și sănătate s-au numărat, de asemenea, printre sectoarele cele mai afectate ale băncii.

Riscurile care decurg din creșterea prețurilor la țiței apar într-un moment în care piața muncii s-a răcit deja constant, angajările încetinind în cea mai mare parte a anului trecut, în timp ce reducerile de locuri de muncă au crescut treptat. După luarea în considerare a revizuirilor în scădere, SUA au adăugat 181.000 de locuri de muncă anul trecut, în scădere față de cele 1,4 milioane adăugate în anul precedent, potrivit Departamentului Muncii.

Și economiștii de la firma financiară Moody’s avertizează că modelele lor de analiză au arătat o probabilitatea de 49% privind începerea unei recesiuni în SUA în următoarele 12 luni, fără a lua în calcul efectele războiului din Iran.