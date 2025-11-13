SUA au exersat atacuri dintr-un bombardier nuclear B-52H la 50 km de granița cu Rusia

Bombardier strategic american B-52H Stratofortress. Foto: Profimedia Images

În timpul unui zbor de antrenament deasupra Finlandei, un bombardier strategic american B-52H Stratofortress a exersat lovirea unor ținte pe poligonul de antrenament Sotinpuro, situat în apropierea graniței cu Rusia, în estul țării, potrivit Forțelor Aeriene Finlandeze. Bombardierul a intrat apoi în spațiul aerian estonian și s-a apropiat de granița cu Rusia la aproximativ 50 km, scrie The Moscow Times.

În Finlanda, aeronavele americane au fost însoțite de avioane de vânătoare finlandeze F/A-18 Hornet, iar în Estonia de avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale. Un avion NATO E-3A Sentry de avertizare timpurie și control a patrulat, de asemenea, cerul Estoniei în timpul misiunii de antrenament B-52H. Înainte de aceasta, Comandamentul Forțelor Aeriene Americane în Europa a raportat că un grup de bombardiere strategice B-52H a sosit la Baza Aeriană Morón din Spania „pentru a efectua exerciții multilaterale cu Finlanda, Lituania, Suedia și alți aliați și parteneri”. Un total de trei bombardiere au fost desfășurate în Spania de la Baza Aeriană Barksdale din Louisiana.

Comandamentul american a menționat că avioanele B-52H vor efectua o serie de misiuni de antrenament care simulează operațiuni într-un „mediu cu amenințări ridicate”. De asemenea, au adăugat că desfășurarea de forțe și resurse ca parte a exercițiului multilateral permite echipajelor de bombardiere strategice ale Forțelor Aeriene SUA să perfecționeze tacticile de răspuns rapid și să mențină un potențial de descurajare credibil de-a lungul flancului estic al NATO și în Nordul Îndepărtat.

La sfârșitul lunii septembrie, ca parte a consolidării forțelor NATO în Marea Baltică, Statele Unite au desfășurat avioane de recunoaștere capabile să detecteze și să distrugă submarine și să participe la operațiuni antinavă în apropierea granițelor Rusiei. Cel puțin trei avioane Boeing P-8A Poseidon au fost desfășurate la Gardermoen, cel mai mare aeroport al Norvegiei.

Pe 28 septembrie, potrivit Flightradar24, una dintre aceste aeronave a decolat deasupra Mării Baltice și a survolat timp de câteva ore apele din apropierea regiunii Kaliningrad, unde se află una dintre bazele Flotei Baltice rusești. Cartierul general operațional al Forțelor Armate Norvegiene a explicat plecarea aeronavei ca fiind „un sprijin pentru operațiunile aliate” din Baltica.