SUA au mai sechestrat un petrolier în Oceanul Indian. Imagini cu trupe speciale americane care debarcă la bordul navei

imagini difuzate de Departamentul de Război al SUA din momentul sechestrării navei. Foto: Profimedia Images

Statele Unite au capturat în Oceanul Indian încă un petrolier care nu s-a conformat sancțiunilor impuse unilateral de președintele american Donald Trump împotriva navelor de acest fel folosite pentru exportul de petrol din Venezuela sau Iran, a anunțat duminică Pentagonul, potrivit AFP., preluată de Agerpres

Petrolierul „Veronica III”, sub pavilion panamez, „a încercat să sfideze blocada impusă de președintele Trump, sperând că va reuși să fugă. L-am urmărit din Caraibe până în Oceanul Indian, am acoperit distanța și l-am neutralizat”, a scris pe rețeaua de socializare X secretarul american al apărării, Pete Hegseth.

We defend the Homeland forward. Distance does not protect you.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility.



The vessel tried to defy President Trump’s… pic.twitter.com/Tran3cLR9g — Department of War ?? (@DeptofWar) February 15, 2026

Mesajul său este însoțit de un videoclip care arăta militari americani urcând într-un elicopter și apoi debarcând pe nava pe care au sechestrat-o.

Potrivit website-ului de monitorizare a traficului maritim TankerTrackers, nava Veronica III a părăsit Venezuela pe 3 ianuarie, în aceeași zi când un comando american l-a capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro. Petrolierul avea atunci la bord o încărcătură de aproximativ 1,9 milioane de barili de petrol, echivalentul producției Venezuelei pe două zile, precizează același website.

Petrolierul Veronica III se află pe lista sancțiunilor americane întrucât este suspectat că transportă petrol iranian cel puțin din anul 2022, afirmă Departamentul Trezoreriei SUA pe website-ul său.

În urmă cu mai puțin de o săptămână, un alt petrolier, „Aquila II”, care era deja urmărit de SUA în Oceanul Indian, a fost sechestrat de militari americani folosind un modus operandi similar. În total aproximativ zece astfel de petroliere supuse așa-ziselor sancțiuni americane au fost capturate de SUA de la începutul anului.

Dar numărul navelor pasibile de sancțiuni americane ar putea fi de circa 800, a afirmat contraamiralul american David Barata în timpul unei audieri în Congresul SUA la începutul lunii februarie