SUA iau în calcul să lovească Iranul cu „mama tuturor bombelor”, în timp ce Trump este presat să pună capăt războiului

Trump este supus presiunilor pentru a pune capăt războiului. FOTO: Profimedia Images

Armata SUA a elaborat noi planuri de atac care includ posibilitatea utilizării așa-numitei „mame a tuturor bombelor” pentru a lovi infrastructura energetică și obiectivele nucleare ale Iranului, în cazul în care președintele Donald Trump va da ordinul de reluare a operațiunilor de luptă, fie înainte, fie după alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului, potrivit surselor citate de CNN.

Utilizarea bombei GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), cea mai mare bombă nenucleară din arsenalul SUA, pentru prima dată în conflictul cu Iranul, ar reprezenta o escaladare semnificativă, deși există îndoieli cu privire la eficiența acesteia în atingerea vreunuia dintre obiectivele strategice declarate de Trump sau în înclinarea balanței războiului, au declarat mai mulți oficiali citați de CNN.

Trump este supus presiunilor pentru a pune capăt războiului, profund nepopular, în timp ce republicanii se pregătesc pentru o posibilă reacție negativă din partea alegătorilor la viitoarele alegeri parlamentare de la jumătatea mandatului, iar după mai bine de șase luni de bombardamente americane există puține indicii că cele două țări s-ar apropia de un acord negociat pentru încheierea conflictului.

În timp ce armata americană continuă să îi prezinte lui Trump opțiuni pentru eventuale lovituri împotriva unor ținte iraniene care nu au fost încă atacate, unii oficiali se întreabă în continuare, în discuții private, dacă administrația Trump are o strategie care să integreze aceste planuri într-un mod care ar putea pune efectiv capăt războiului, lucru pe care numai președintele îl poate decide.

De luni întregi, Trump și consilierii săi au discutat despre opțiuni care ar putea reprezenta un final „definitiv” al războiului, cel puțin din perspectiva mesajului public, fiind conștienți de cât de nepopular a devenit conflictul în rândul americanilor.

În timp ce unii membri ai administrației au descris războiul ca fiind, în esență, câștigat, Trump a fost mai rezervat în declarațiile recente, evitând să proclame victoria și afirmând că SUA mai au lucruri de rezolvat în această țară.

Ce crede Trump despre retragerea trupelor americane

În culise, Trump și-a exprimat, de asemenea, îndoielile față de unii aliați externi care l-au îndemnat să aducă pur și simplu trupele americane acasă și să treacă mai departe. O asemenea decizie, a susținut Trump, ar părea o înfrângere.

În ultimele săptămâni, consilierii de la Casa Albă au avut întâlniri pentru a discuta diferite opțiuni în privința Iranului. Deși Trump a anunțat public că nu va întreprinde noi acțiuni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, mai mulți consilieri au declarat în privat că nu știau dacă această afirmație reprezenta o decizie definitivă sau dacă s-ar putea schimba înainte de ziua alegerilor.

Trump a ordonat armatei să elaboreze pachete suplimentare de lovituri împotriva unor ținte iraniene, care să includă „o mulțime de infrastructură energetică” și posibila utilizare a unei bombe MOAB, a declarat una dintre surse pentru CNN. Aceeași sursă a precizat că formularea folosită a fost că atacul ar urma să aibă loc „înainte de retragerea forțelor americane din zona de responsabilitate a CENTCOM”, ceea ce indică faptul că administrația ar putea lansa loviturile suplimentare, ar putea încerca să declare victoria și apoi să retragă rapid toate forțele.

O a doua sursă a declarat pentru CNN că planurile militare privind atacarea obiectivelor nucleare iraniene, inclusiv a Muntelui Târnăcopului, prevăd în mod explicit și utilizarea bombei MOAB.

Un alt oficial american a precizat că, atunci când armata elaborează planuri, aceasta pregătește pentru factorii de decizie un meniu de opțiuni, de la cele de amploare maximă până la cele de amploare redusă. Țintele de importanță majoră, inclusiv cele situate la mare adâncime sub pământ, necesită bombe mai mari, iar MOAB este cea mai mare dintre acestea, a adăugat oficialul.

Cât de eficientă ar fi bomba

Există însă întrebări cu privire la eficiența bombei MOAB împotriva instalațiilor nucleare ale Iranului și a altor obiective situate la mare adâncime sub pământ. Deși bomba ghidată prin GPS poate distruge o zonă echivalentă cu nouă cvartale urbane, este puțin probabil să aibă capacitatea de a pătrunde suficient de adânc în sol pentru a distruge presupusele instalații nucleare de la Muntele Pickaxe, despre care se crede că sunt fortificate cu straturi de granit, precum și alte obiective nucleare iraniene rămase, au declarat sursele.

„MOAB este o armă de tipul celor destinate operațiunilor psihologice și de impact informațional, excelentă pentru curățarea unor suprafețe foarte mari, dar nu prea utilă pentru altceva”, a declarat pentru CNN o a treia sursă familiarizată cu discuțiile privind planificarea militară referitoare la Iran. „Cu siguranță, nu este concepută ca un focos destinat penetrării la mare adâncime.”

Dacă ar fi utilizată, MOAB ar avea efecte devastatoare asupra zonei lovite, dar probabil numai la nivelul suprafeței, au precizat sursele. Raza mare de explozie a bombei ar ridica aproape sigur îngrijorări cu privire la riscul producerii de victime civile, în special dacă aceasta ar fi folosită împotriva unor obiective de infrastructură iraniene situate în apropierea zonelor populate și a unor obiective nemilitare.

Cu toate acestea, Trump ar putea opta pentru utilizarea bombei MOAB ca armă psihologică, într-un moment în care regimul iranian pare să își mențină ferm poziția și să nu fie dispus să cedeze în fața cerințelor sale diplomatice. Deși oficialii americani avertizează că folosirea acesteia este puțin probabil să forțeze capitularea Iranului sau să ducă la o victorie militară strategică, arma i-ar putea oferi lui Trump o opțiune suplimentară, fără a fi nevoie de reluarea operațiunilor de luptă de amploare, pentru a schimba situația actuală a conflictului.