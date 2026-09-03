SUA lansează un pașaport în ediție limitată cu portretul și semnătura lui Donald Trump. Cum arată documentul

Documentul va prezenta portretul lui Donald Trump, suprapus peste o imagine stilizată a Declarației de Independență / sursă foto: Getty Images

Departamentul de Stat lansează un pașaport american în ediție limitată pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a Americii. Imaginea și semnătura președintelui Donald Trump vor apărea pe coperta interioară a documentului, a precizat un oficial al Casei Albe, scrie ABC News.

Potrivit planurilor actuale, pașaportul în ediție limitată va putea fi obținut doar prin intermediul Agenției de Pașapoarte din Washington. Celelalte birouri ale Departamentului de Stat, precum și sistemul de reînnoire online, vor continua să elibereze pașapoarte cu designul standard, a mai declarat oficialul.

Oficialul a precizat însă că, atât timp cât ediția limitată este disponibilă, persoanele care își obțin pașaportul prin Agenția de Pașapoarte din Washington vor primi automat acest model și nu vor putea opta pentru designul standard.

Documentul va prezenta portretul lui Donald Trump, suprapus peste o imagine stilizată a Declarației de Independență, alături de semnătura președintelui american.

Machetele noului pașaport au fost publicate pe rețelele sociale de Departamentul de Stat.

Pașaportul în ediție limitată va fi pus la dispoziție fără costuri suplimentare

Un reprezentant al departamentului a declarat că pașaportul va fi pus la dispoziție fără taxe suplimentare. Nu este clar dacă administrația Trump ar putea renunța și la cerința de a prezenta dovezi privind o călătorie internațională iminentă și nici când ar putea intra în vigoare aceste modificări.

De asemenea, un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat într-un comunicat că „noul design patriotic al pașaportului, conceput de președintele Trump, oferă încă o modalitate excelentă prin care americanii se pot alătura sărbătorilor spectaculoase cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la fondarea Americii”.