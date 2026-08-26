SUA şi Franța se bat pe colecția obiectelor salvate de pe Titanic. Administrația Trump se opune vânzării lor la licitație

RMS Titanic s-a scufundat în timpul călătoriei sale inaugurale peste Oceanul Atlantic, în noaptea de 14 spre 15 aprilie 1912. Sursa foto: Getty Images

Un plan de a scoate la licitație peste 100 de artefacte recuperate de pe epava Titanicului – inclusiv obiecte personale, bijuterii încrustate cu pietre prețioase, valută, obiecte de bucătărie și elemente decorative – se confruntă cu opoziția guvernului SUA, potrivit unor documente judiciare desecretizate recent, relatează CBS News. Luni, un judecător federal din Virginia a blocat temporar planul companiei RMS Titanic Inc., care deține drepturile exclusive de recuperare a obiectelor de pe celebra epavă, a transmis The Washington Post. Oficialul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la starea colecției RMS Titanic și a ordonat ca un inventar al obiectelor și al stării acestora să fie depus la instanță.

RMS Titanic Inc., compania care deține drepturi exclusive de recuperare asupra celebrei epave din Atlanticul de Nord, vrea să vândă artefactele pentru prima dată, în ciuda acordurilor anterioare de a le expune doar în muzee și expoziții itinerante, au notat jurnaliştii de la CBS News.

Având sediul în Georgia, RMS Titanic a propus scoaterea la licitație a artefactelor și expunerea lor într-un turneu mondial în patru orașe, deși acele locații nu au fost dezvăluite public. Documentele judiciare depuse în SUA au făcut referire la planul companiei de a vinde artefacte, inclusiv un heruvim din bronz, un colier din pepite de aur și un pandantiv în formă de inimă.

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) reprezintă interesele și atribuțiile de supraveghere ale SUA în ceea ce privește locul epavei. Agenția susține că o astfel de vânzare ar încălca obligațiile legale ale RMS Titanic față de sit, potrivit documentelor pe care un judecător a ordonat să fie desecretizate la începutul acestei luni.

În argumentarea faptului că licitația ar trebui interzisă, guvernul a scris că firma "nu solicită aprobarea instanței, nu consideră că aprobarea este necesară și susține că nu este restricționată în capacitatea sa de a vinde" artefactele.

Reprezentanții companiei RMS Titanic nu au răspuns luni solicitărilor de comentarii, potrivit CBS News. Avocații săi au declarat anterior, într-un document depus la o instanță federală, că modalitatea propusă pentru licitație nu ar încălca ordinele instanței existente și acordurile privind artefactele.

Cea mai recentă încercare de a vinde artefacte de pe Titanic

Din 1987, operațiunile de recuperare au scos la suprafață mii de obiecte și chiar bucăți din coca Titanicului. RMS Titanic obține venituri prin expunerea acestora.

De-a lungul deceniilor, compania a încercat să vândă artefacte pentru a finanța viitoare explorări și în timp ce s-a confruntat cu dificultăți financiare. Dar aceste eforturi au fost în mod categoric contestate de instanțele din SUA, precum și de grupurile de conservare și rudele victimelor. Unele dintre obiectele recuperate aparțineau pasagerilor aflați la bordul navei.

Cu toate acestea, obiectele salvate de supraviețuitori sau scoase din apă de salvatori pot fi vândute și adesea obțin sume mari.

În aprilie, o vestă de salvare purtată de un pasager de pe Titanic în timp ce scăpa de pe vaporul cu aburi care se scufunda în apele Atlanticului de Nord într-o barcă de salvare a fost vândută la licitație pentru 906.000 de dolari. O pernă de scaun de la una dintre bărcile de salvare ale Titanicului a fost vândută la aceeași licitație Henry Aldridge & Son pentru 527.000 de dolari.

În 2025, un colecționar a plătit un preț record de peste 2 milioane de dolari pentru un ceas de buzunar din aur recuperat de pe Titanic. Ceasul din aur de 18 carate i-a fost oferit proprietarului său inițial, Isidor Straus, de soția sa, Ida Straus, cu ocazia celei de-a 43-a aniversări a lui. Straus, un om de afaceri american și proprietar al Macy's, și soția sa erau pasageri de clasa întâi pe Titanic.

Au trecut aproape 115 ani de când nava de pasageri de lux a companiei britanice White Star Line a lovit un aisberg în călătoria sa inaugurală. Aproape 1.500 de oameni au murit după ce Titanicul s-a scufundat în noaptea de 14 spre 15 aprilie 1912, în apele Atlanticului de Nord.