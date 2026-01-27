Suedia vrea să coboare vârsta răspunderii penale la 13 ani, din cauză că bandele recrutează copii. Plus restricții pe rețelele sociale

Suedia face un nou pas spre reducerea vârstei răspunderii penale, de la 15 la 13 ani, în cazul infracțiunilor grave, pe fondul creșterii accelerate a numărului de copii atrași de bandele criminale pentru comiterea de fapte violente, fără riscul unor consecințe legale severe, relatează BBC, citat de News.ro.

Ministrul Justiției, Gunnar Strömmer, a declarat că țara se află într-o „situaţie de urgenţă” și că stoparea folosirii copiilor de către rețelele criminale reprezintă o „sarcină crucială” pentru guvern.

Propunerea a stârnit însă opoziție din partea mai multor instituții, inclusiv poliția, administrația penitenciarelor și procurorii, care avertizează că măsura ar putea duce la creșterea numărului de infracțiuni comise de minori.

Dacă va primi undă verde, noua legislație ar urma să intre în vigoare chiar din această vară.

Strömmer a subliniat că inițiativa nu presupune o „reducere generală a vârstei de răspundere penală” și că se va aplica exclusiv „celor mai grave infracţiuni”, precum omorul, tentativa de omor, atentatele cu bombă agravate, infracțiunile grave comise cu arme și violul agravat.

Conform proiectului, în anumite situații, unii dintre acești minori ar putea primi pedepse cu închisoarea.

Datele Consiliului Național Suedez pentru Prevenirea Criminalității indică dublarea numărului de infracțiuni în care apar suspecți sub 15 ani, în ultimii zece ani.

Actualul guvern a preluat puterea în 2022, cu promisiunea fermă de a combate crima organizată. La începutul anului trecut, o anchetă comandată de executiv a recomandat scăderea vârstei de răspundere penală la 14 ani, în cazurile grave.

Premierul Ulf Kristersson a confirmat în septembrie reducerea pragului de la 15 ani, afirmând că acești copii „sunt exploataţi fără milă de reţelele criminale pentru a comite infracţiuni grave”.

„Atât pentru a proteja aceşti copii, cât şi potenţialele lor victime, guvernul ia măsuri ferme împotriva acestui tip de exploatare cinică”, a adăugat el.

Ulterior, guvernul a anunțat intenția de a coborî limita până la 13 ani și a trimis proiectul de lege către 126 de autorități și organizații, pentru consultări.

Critici din sistem

Planurile autorităților au atras reacții dure din partea mai multor instituții și organizații. În noiembrie, poliția a avertizat că schimbarea riscă să încurajeze implicarea „copiilor mult mai mici” în activitățile bandelor.

Alte organizații au atras atenția că sistemul penitenciar nu dispune de infrastructura necesară pentru a gestiona infractori atât de tineri și că privarea lor de libertate ar putea încălca drepturile copilului.

Serviciul de penitenciare și probațiune a transmis, la rândul său, că măsura poate avea efecte negative asupra copiilor și că aceștia ar trebui sprijiniți „în alte moduri”.

Interzicerea rețelelor sociale, analizată

Miniștrii au luat anterior în calcul introducerea unor limite de vârstă pentru rețelele sociale, după ce poliția a semnalat folosirea unor platforme online pentru recrutarea copiilor de către bande. Luni, Strömmer a afirmat că a analizat criticile formulate anterior, dar a insistat că situația a devenit mai urgentă.

Opoziția rămâne puternică. Fredrik Hjulström, responsabil al unei autorități locale care evaluează proiectul, a declarat că acesta nu conține „argumente factuale”, potrivit postului public suedez SVT.

Hjulström a susținut că minorii au nevoie de îngrijire, nu de sancțiuni penale, și a acuzat guvernul că urmărește câștiguri politice, în contextul alegerilor generale programate în septembrie.

Avocatul Johan Eriksson a declarat, la rândul său, că deși sunt necesare măsuri pentru a opri recrutarea copiilor de către bande, reducerea vârstei de răspundere penală ar putea produce efecte contrare celor dorite.

Proiectul de lege urmează să ajungă la Consiliul Legislativ al Suediei, organismul care analizează inițiativele legislative înainte de trimiterea lor în parlament.