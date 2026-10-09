"Sunt toți nebuni". Reacția Annei Carson la primirea Nobelului pentru Literatură. "Tot respingeam toate acele apeluri"

Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2026 a fost câştigat de autoarea canadiană Anne Carson . FOTO Getty Images

Poeta canadiană Anne Carson a ignorat în repetate rânduri telefoanele Academiei Suedeze care încerca să-i anunțe că a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură, iar când a aflat vestea, a avut o reacție pe măsura stilului ei neconvențional: "Sunt toți nebuni", a spus ea despre membrii Academiei, într-un interviu acordat televiziunii publice islandeze RUV.

"Au fost toate acele apeluri pe care le tot respingeam, pentru că eu închid mereu telefonul când sună", a povestit Carson, în vârstă de 76 de ani. Soțul ei a fost cel care a convins-o să sune înapoi, a declarat ea pentru Fundația Nobel.

Academia Suedeză a anunțat joi că o recompensează pe Carson "pentru opera sa îndrăzneață și inventivă care, într-un dialog jucăuș cu tradiția clasică, a creat noi forme pentru literatura contemporană". Scriitoarea, care a dezvăluit în 2024 că suferă de boala Parkinson, este cunoscută pentru reinterpretările moderne ale mitologiei și Antichității grecești, care au deschis drumul unor noi forme de scriitură, scrie RFI.

Secretarul permanent al Academiei, Ingrid Carlberg, a declarat jurnaliștilor că a vorbit doar pentru scurt timp cu laureata. "Tot ce a apucat să-mi spună a fost că se află momentan în Islanda, unde ascultă vântul." Carson locuiește o parte din an în Islanda din 2008 și a devenit între timp cetățean islandez.

Întrebată de RUV, pe marginea unui drum bătut de vânt, dacă Nobelul îi va schimba numărul de cititori, Carson, ținându-și strâns șapca pentru a nu-i zbura, a răspuns: "O să primesc un abțibild pe coperta cărților mele."

Poezia sa contemporană inconfundabilă i-a adus mai multe premii literare importante în anii ‘90, printre care Lannan Award în 1996 și Pushcart Prize în 1997.

Un an mai târziu, "Autobiography of Red: A Novel in Verse", inspirat liber din mitul grec al monstrului Gerion și al lui Heracle, dar transformat într-o poveste modernă despre un triunghi amoros gay, a fost primit cu entuziasm de critică.

"O autoare a timpului nostru"

Academia a evidențiat poemul „Nox”, din 2010, tipărit pe o singură foaie continuă de hârtie, în omagiu adus fratelui ei, mort în 2000, numindu-l "o operă de neuitat". "Aici se simte o profundă senzație de pierdere, care urcă dinspre adâncuri. Rezultatul este o creație la fel de sculpturală pe cât este de literară, un epitaf sub forma unei cutii ce conține un pliant în acordeon cu fotografii, scrisori și alte texte dedicate fratelui ei."

Au fost apreciate și traducerile sale din greaca veche, care "pot fi considerate opere independente în sine".

Membrul Academiei Steve Sem-Sandberg a numit-o pe Carson "o autoare a timpului nostru", care leagă contemporaneitatea de Antichitate. "Folosește miturile, personajele, poveștile și fabulele acelei epoci pentru a le plasa într-un context modern. Iar amestecul dintre cele două conferă o energie enormă scrisului ei", a declarat el pentru AFP. "Când intri în opera ei, îi recunoști imediat vocea și temele. Nimeni nu scrie ca ea."

În propriul interviu pentru Fundația Nobel, Carson și-a descris scrisul ca fiind "involuntar", născut în timp ce "încerca mereu să facă altceva".

Premierul canadian Mark Carney a salutat distincția drept "o realizare extraordinară și un moment de mândrie pentru Canada".

Boala și scrisul de mână

În 2024, în London Review of Books, Carson mărturisea că Parkinsonul i-a "dezintegrat" scrisul de mână, un simptom "deosebit de umilitor". "Îmi făcea plăcere să scriu în caiete, rafturi întregi, zi de zi, an de an. Acum liniile verticale se îndoaie, se frâng sau o iau în toate direcțiile, vocalele se micșorează până devin pete, înclinația își pierde unghiul elegant, totul arată jenant."

Numele lui Carson a circulat ani la rând printre favoriții la Nobel, deși unii experți considerau improbabil ca Academia să premieze din nou un autor canadian atât de curând după distincția acordată în 2013 prozatoarei Alice Munro.

Mulți critici se așteptau ca premiul să revină anul acesta unei femei, având în vedere criticile frecvente la adresa Academiei pentru suprareprezentarea bărbaților albi occidentali printre laureați. De la prima acordare, în 1901, doar 19 femei s-au numărat printre cei 122 de laureați.

După scandalul de agresiune sexuală din 2018, care a aruncat Academia în criză și a dus la înlocuirea a mai mult de jumătate din cei 18 membri ai săi, premiul a revenit, din doi în doi ani, unei femei.

Anul trecut, distincția a fost acordată scriitorului maghiar László Krasznahorkai, ale cărui opere explorează teme ale distopiei postmoderne.

Premiul Nobel pentru Literatură constă într-o diplomă, o medalie de aur și 1,2 milioane de dolari.