Scandal după Nobelul pentru Pace: Se investighează pariuri masive puse pe Maria Corina Machado, cu câteva ore înainte de anunț

Scandal la Nobelul pentru Pace, după pariuri suspecte ce mizau brusc pe succesul Mariei Corina Machado cu ore înainte de victorie. Sursa foto: Hepta

Pariurile care mizau pe victoria Mariei Corina Machado la Premiul Nobel pentru Pace au crescut cu mare viteză pe un site de jocuri de noroc cu câteva ore înainte ca venezueleana să primească premiul, anunţă The Guardian.

Oficialii norvegieni care supraveghează Premiul Nobel pentru Pace investighează pariuri online suspecte pentru câștigătoarea din acest an, ceea ce sugerează o scurgere rară de informații din partea comitetului secret care acordă premiul.

Pariurile online pentru lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, au crescut vertiginos pe site-ul de jocuri de noroc Polymarket la scurt timp după miezul nopții de joi, ora norvegiană, mai transmite sursa amintită.

Directorul Institutului Nobel, Kristian Berg Harpviken, a declarat pentru Bloomberg: „Se pare că am fost prada unui actor criminal care vrea să câștige bani de pe urma informațiilor noastre.”

Câteva ore mai târziu, Machado a primit Premiul Nobel pentru Pace 2025 pentru activismul său democratic în națiunea autoritară, marcând prima dată când o venezueleană primește râvnita onoare. Ea a fost informată despre câștigarea sa la ora 10:50, ora norvegiană, de către Kristian Berg Harpviken, directorul Institutului Nobel.

Presa a descoperit pariurile suspecte

Însă două ziare norvegiene, Aftenposten și Finansavisen, au descoperit ulterior o mișcare neobișnuită pe piețele de pariuri online înainte de anunț.

Până joi, Iulia Navalnaya, văduva fostului lider al opoziției ruse, Alexei Navalnîi, conducea cotele împotriva tuturor celorlalți potențiali câștigători de pe Polymarket. La scurt timp după miezul nopții, ora Norvegiei, cotele lui Machado erau de 3,75% pe site, fiind în urma lui Navalnaya și a lui Donald Trump. În mai puțin de două ore, însă, acestea crescuseră la 72,8%, sugerând o creștere a pariurilor pe victoria ei.

Într-un caz, un utilizator a câștigat peste 65.000 de dolari americani plasând un pariu pe Machado: un alt câștigător a folosit un profil creat în aceeași zi în care a fost plasat pariul, potrivit Finansavisen.

Maria Corina Machado i-a dedicat premiul lui Trump

Maria Corina Machado, care, vineri, a câştigat Premiul Nobel pentru Pace 2025, a transmis un mesaj pe X, în care a dedicat succesul inclusiv lui Donald Trump, pe care contează "pentru a obține Libertatea și democrația".

"Această recunoaștere a luptei tuturor venezuelenilor este un imbold pentru a ne îndeplini sarcina: să cucerim Libertatea.

Suntem în pragul victoriei și astăzi, mai mult ca niciodată, contăm pe președintele Trump, pe poporul Statelor Unite, pe popoarele Americii Latine și pe națiunile democratice ale lumii ca principalii noștri aliați pentru a obține Libertatea și democrația.

Dedic acest premiu poporului suferind din Venezuela și președintelui Trump pentru sprijinul său decisiv pentru cauza noastră!", a postat Maria Corina Machado.

Premiul Nobel pentru Pace, în valoare de 11 milioane de coroane suedeze, sau circa 1,2 milioane de dolari, va fi decernat la Oslo pe 10 decembrie, când se comemorează decesul industriaşului suedez Alfred Nobel, care a fondat premiile prin testamentul său din 1895.