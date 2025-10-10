Mesajul Mariei Corina Machado pentru Trump, după ce câştigat Premiul Nobel pentru Pace: Îi dedic acest premiu pentru sprijinul decisiv

Mesajul Mariei Corina Machado pentru Trump, după ce câştigat Premiul Nobel pentru Pace: "Îi dedic acest premiu pentru sprijinul decisiv". Sursa foto: Hepta

Maria Corina Machado, care, vineri, a câştigat Premiul Nobel pentru Pace 2025, a transmis un mesaj pe X, în care a dedicat succesul inclusiv lui Donald Trump, pe care contează "pentru a obține Libertatea și democrația".

"Această recunoaștere a luptei tuturor venezuelenilor este un imbold pentru a ne îndeplini sarcina: să cucerim Libertatea.

Suntem în pragul victoriei și astăzi, mai mult ca niciodată, contăm pe președintele Trump, pe poporul Statelor Unite, pe popoarele Americii Latine și pe națiunile democratice ale lumii ca principalii noștri aliați pentru a obține Libertatea și democrația.

Dedic acest premiu poporului suferind din Venezuela și președintelui Trump pentru sprijinul său decisiv pentru cauza noastră!", a postat Maria Corina Machado.

This recognition of the struggle of all Venezuelans is a boost to conclude our task: to conquer Freedom.



We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025

Maria Corina Machado va primi 1,2 milioane de dolari

Lidera opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado, a câştigat vineri Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2025. Ea a câştigat "pentru activitatea ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean şi pentru lupta sa de a realiza o tranziţie justă şi paşnică de la dictatură de la democraţie", a precizat Comitetul Nobel norvegian în anunţul său.

Premiul Nobel pentru Pace, în valoare de 11 milioane de coroane suedeze, sau circa 1,2 milioane de dolari, va fi decernat la Oslo pe 10 decembrie, când se comemorează decesul industriaşului suedez Alfred Nobel, care a fondat premiile prin testamentul său din 1895.

Observatorii de lungă durată ai Premiului Nobel pentru Pace, care s-a decernat vineri, au spus anterior că perspectivele de a-i fi acordat lui Donald Trump, preşedintele SUA, rămân îndepărtate - deşi nu total excluse - , în ciuda unei serii de nominalizări de profil înalt şi a unor intervenţii notabile în politica externă pentru care şi-a asumat meritul personal, scrie The Associated Press.

Reacție nervoasă a Casei Albe

Casa Albă a avut vineri prima reacție, după ce Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela, a câștigat Premiul Nobel pentru Pace. Steven Cheung, directorul de comunicare, a transmis că politica a fost pusă deasupra păcii prin această decizie.

„Preşedintele Trump va continua să încheie acorduri de pace, să pună capăt războaielor şi să salveze vieţi. Are o inimă umanitară şi nu va exista niciodată cineva ca el, care să poată muta munţii cu forţa voinţei sale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Steven Cheung, într-o postare pe X.