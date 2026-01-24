Sute de zboruri anulate după ruperea vortexului polar în SUA. Furtuna de zăpadă se extinde, avertizează meteorologii

Furtuna era așteptată să lovească o mare parte din sudul Statelor Unite vineri. FOTO Profimedia Images

Companiile aeriene au anulat sute de zboruri în SUA, în acest weekend, anticipând consecințele furtunii de zăpadă, provocată de perturbarea vortexului polar.

Companiile aeriene și aeroporturile se pregăteau încă de vineri pentru perturbări pe scară largă în acest weekend, deoarece o furtună puternică amenința să acopere părți mari ale SUA cu gheață și zăpadă, potrivit NYT.

Fenomenele meteo extreme vor avea loc în contextul în care o nouă perturbare a Vortexului Polar a început, cu un eveniment și mai puternic prognozat pentru sfârșitul lunii ianuarie, potrivit meteorologilor de la Severe Weather.

Furtuna era așteptată să lovească o mare parte din sudul Statelor Unite vineri, ducând la unele anulări specifice ale zborurilor. Delta Air Lines anulase proactiv unele zboruri de vineri în nordul Texasului, Oklahoma, Arkansas, Louisiana și Tennessee, dar majoritatea anulărilor au fost în weekend.

Până vineri după-amiază, American Airlines, cu sediul în Fort Worth, anulase 19% din zborurile planificate pentru sâmbătă, în timp ce Southwest Airlines, cu sediul în Dallas, anulase 17%, potrivit FlightAware. Pe Aeroportul Internațional Dallas Fort Worth, aproximativ două din trei zboruri programate pentru sâmbătă erau deja anulate, potrivit Cirium, o firmă de date aviatice. Delta a avertizat, de asemenea, cu privire la anulări sâmbătă în Midwest și Sud.

Companiile aeriene au mai multă ușurință în gestionarea vremii nefavorabile pe un singur aeroport, dar această furtună este mult mai periculoasă din cauza amplorii sale.

"Furtuna de zăpadă va progresa"

„Aveți o furtună care va progresa din centrul țării până pe Coasta de Est și o fâșie foarte largă de la nord la sud”, a declarat Bob Mann, consultant în industrie și fost director executiv al unei companii aeriene. „Zona de impact și durata impactului sunt mult mai lungi decât un eveniment meteorologic standard.”

Această săptămână și următoarea sunt de obicei printre cele mai lente din an, conform datelor de screening ale aeroporturilor din cadrul Administrației pentru Securitatea Transporturilor. Drept urmare, transportatorii ar putea avea mai multă flexibilitate și resurse pentru a răspunde la perturbările din weekend.

Până vineri, multe companii aeriene renunțaseră la taxele pentru modificarea călătoriilor de weekend, permițând clienților să amâne călătoriile de la sau prin multe aeroporturi importante din jumătatea estică a Statelor Unite. Transportatorii au încurajat călătorii să își confirme statutul zborului înainte de a pleca spre aeroport, iar mai multe companii aeriene au declarat că își consolidează resursele pentru a gestiona mai bine haosul așteptat în zilele următoare.

Delta a declarat că se așteaptă ca furtuna să afecteze aproximativ 80 de orașe către care zboară. Compania aeriană a mai declarat că trimite experți din centrele sale de operare din climatele mai reci pentru a ajuta la degivrare și asistență pentru bagaje pe aeroporturile din sud, inclusiv cele din Atlanta; Birmingham, Alabama; și Nashville.

Cele mai sumbre prognoze meteo anunțau gheață și peste 30 cm de zăpadă în unele locuri. În astfel de condiții, pistele și căile de rulare ale aeroporturilor trebuie să fie curățate pentru ca avioanele să se deplaseze în siguranță, iar avioanele se aliniază adesea pentru a fi stropite cu lichid de degivrare pentru a îndepărta și preveni acumularea de gheață, încetinind operațiunile chiar și pe aeroporturile obișnuite cu astfel de condiții.

Ce este vortexul polar

Vortexul polar este un sistem vast de circulație a aerului rece care se formează deasupra regiunilor polare în timpul iernii. În mod normal, acesta acționează ca o „barieră” care menține aerul extrem de rece blocat în apropierea Polului Nord.

Atunci când vortexul este puternic și stabil, iernile din Europa și America de Nord tind să fie mai blânde. Însă atunci când este perturbat sau slăbit, aerul arctic poate coborî spre sud, provocând episoade de iarnă severă în regiunile temperate.