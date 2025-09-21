Talibanii îi sfidează pe americani. Afganistanul anunță că nu va ceda SUA „niciun centimetru pătrat” din fosta bază Bagram

Baza Bargam, după ce a fost abandonată de forțele SUA în vara anului 2021. Foto: Hepta

Un eventual acord privind restituirea fostei baze aeriene americane Bagram este „imposibil”, a declarat duminică guvernul taliban de la Kabul, după ce președintele Donald Trump a amenințat Afganistanul cu sancțiuni dacă acesta refuză, relatează Agerpres.

„Recent, unele persoane au spus că au început negocieri cu Afganistanul pentru a recupera baza aeriană Bagram. Un acord chiar și pentru un centimetru pătrat de teritoriu afgan este imposibil”, a declarat Fasihuddin Fitrat, șeful de cabinet al ministrului apărării, citat de presa locală.

Donald Trump a amenințat Afganistanul cu represalii sâmbătă, la câteva zile după ce a evocat ideea ca Statele Unite să preia din nou controlul asupra bazei, în timpul unei vizite de stat în Regatul Unit.

„Dacă Afganistanul nu returnează baza aeriană Bagram celor care au construit-o, Statele Unite ale Americii, SE VOR ÎNTÂMPLA LUCRURI GRAVE!!!”, a scris președintele american pe Truth Social.

Trump a criticat decizia lui Joe Biden de a retrage SUA din Afganistan

Fără a menționa Statele Unite, Fasihuddin Fitrat a explicat că „unele persoane” au vrut să recupereze baza printr-un „acord politic”.

„Nu avem nevoie de asta”, a spus el, referindu-se la subiectul privind cea mai mare bază aeriană din Afganistan, în apropiere de capitala Kabul, care a fost centrul nevralgic al efortului de război al coaliției occidentale condusă de SUA împotriva talibanilor, până la întoarcerea acestora la putere, în vara anului 2021.

Anterior, președintele american Donald Trump anunțase că Statele Unite vor să preia controlul asupra bazei aeriene Bagram din Afganistan, după ce aceasta a fost abandoată odată cu retragerea SUA din Kabul, potrivit CNN. Liderul republican a criticat retragerea din 2021 pe care a numit-o haotică.

„Aveam de gând să părăsim Afganistanul, dar aveam de gând să o facem cu forță și demnitate. Și aveam de gând să păstrăm Bagram, una dintre cele mai mari baze aeriene din lume. Le-am dat-o (talibanilor, n.r.) pe nimic. Apropo, încercăm să o recuperăm (în prezent)", a declarat Trump în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul britanic Keir Starmer.

Trump a mai spus în trecut că ar fi preferat ca Statele Unite să păstreze controlul asupra bazei aeriene Bagram, ca urmare a importanței sale strategice și a amplasamentului în apropierea graniței dintre Afganistan și China. Liderul de la Casa Albă a mai declarat că fosta administrație a fost „atât de proastă, încât a retras trupele americane din bază”.