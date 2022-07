Videoclip viral cu "tancuri trimise pe străzi să apere băncile de deponenții furioși", în China | Ce s-a întâmplat, de fapt

Tancurile ar fi fost desfășurate pentru a proteja filiala locală a uneia dintre băncile implicate în scandal.

În clipul distribuit pe rețelele sociale, localnicii sunt ținuți la respect de prezența blindatelor, care înconjoară complet un corp de clădire.

Unii internauți au comparat scena cu reprimarea sângeroasă a revoltelor pro-democrație în 1989, în Piața Tiananmen din Beijing, când guvernul de atunci a scos, de asemenea, tancurile împotriva protestatarilor.

Multe canale media, în special din zona Asia - Pacific, dar și unele europene, au preluat imaginile și le-au localizat în provincia Henan.

Însă surse locale au relevat că imaginile au fost filmate pe 17 iulie în orașul Rizhao din provincia Shandong iar deplasarea tancurilor prin localitate nu are legătură cu scandalul băncilor care refuză să restituie banii.

Tanks in Shandong, China.

ZTZ-96As and ZBD-04s rolling on the street of Rizhao, Shandong. Identification numbers suggest that these vehicles are form PLA ETC GF, 71th GA, 2nd HCAB (LD11).

1/2 pic.twitter.com/yBqMr3ZprT