Țara din UE unde trăiesc numeroși români bagă în legalitate 500.000 de migranți fără acte. Extrema dreaptă sesizează Curtea Supremă

2 minute de citit Publicat la 23:43 27 Ian 2026 Modificat la 23:43 27 Ian 2026

Premierul Pedro Sanchez spune că, pentru Spania, migranții înseamnă "bogăție, dezvoltare și prosperitate". Foto: Getty Images

Guvernul spaniol a anunțat că va legaliza statutul a cel puțin o jumătate de milion de migranți care se află în țară fără documente care să le permită șederea, relatează marți BBC.

Reglementarea va fi posibilă pentru cetățenii străini care nu au cazier judiciar și pot dovedi că au locuit în Spania cel puțin cinci luni înaintea datei de 31 decembrie 2025.

"Aceasta este o zi istorică pentru țara noastră", a declarat Elma Saiz, ministrul spaniol al incluziunii, securității sociale și migrației.

"Consolidăm un model migratoriu bazat pe drepturile omului, integrare, coexistență și care este compatibil cu creșterea economică și coeziunea socială", a adăugat ea.

Autoritățile le vor oferi beneficiarilor un permis de ședere pe un an, care va putea fi apoi prelungit.

Cererile de legalizare a statutului urmează să poată fi depuse începând din luna aprilie, iar procesul va rămâne deschis până la sfârșitul lunii iunie anul curent.

Numărul migranților fără acte a crescut de opt ori în opt ani, în Spania

Spania a înregistrat un aflux mare de migranți în ultimii ani, în principal din America Latină.

Grupul de experți Funcas a constatat că numărul migranților fără acte a crescut de opt ori între 2017 și 2025, de la 107.409 la 837.938.

Se crede că cei mai mulți care ajung în Spania fără documente legale provin din Columbia, Peru și Honduras.

Condus de socialiștii premierului Pedro Sacnhez, guvernul de la Madrid s-a remarcat drept o excepție în gestionarea acestui fenomen, comparativ cu guvernele altor națiuni mari din Europa.

Recunoscând importanța migranților pentru economie, țara a depășit alte state ale UE în ultimii ani, înregistrând o creștere estimată de aproape 3% în 2025.

Șomajul, o caracteristică de lungă durată a economiei spaniole, a scăzut sub 10% pentru prima dată din 2008, conform cifrelor publicate marți.

Premierul Pedro Sanchez: "Migranții înseamnă bogăție, dezvoltare și prosperitate"

Prim-ministrul Pedro Sanchez a spus că migranții reprezintă "bogăție, dezvoltare și prosperitate" pentru Spania, subliniind contribuția lor la sistemul de asigurări sociale.

Guvernul și partidele de stânga au insistat, de asemenea, asupra necesității de a trata migranții într-un mod uman.

"Acordarea de drepturi este răspunsul la rasism", a declarat Irene Montero, din partidul de extremă stânga Podemos, care i-a presat puternic pe partenerii socialiși pentru a reglementa statutul migranților.

Măsura va fi aprobată prin decret regal, ceea ce înseamnă că nu necesită aprobare în Parlament.

Este prima regularizare pe scară largă a migranților din Spania în ultimele două decenii.

Mai multe astfel de inițiative, lansate atât sub guvernele socialiștilor, cât și sub cele ale Partidului Popular (conservator), au legalizat statutul altor aproximativ 500.000 de migranți între anii 1986 și 2005.

În prezent însă, Alberto Nunez Feijoo, liderul Partidului Popular, susține că noua legalizare în masă va stimula alți migranți să vină în țară și va copleși serviciile publice.

De asemenea, Pepa Millán, purtătoarea de cuvânt a partidului de extremă dreapta Vox, a declarat că inițiativa "atacă identitatea" spaniolilor și a adăugat că formațiuna sa va încerca să blocheze noua măsură guvernamentală la Curtea Supremă.