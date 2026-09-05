Țara în care pensionarea a devenit brusc mult mai profitabilă: Seniorii pot primi cu peste 60% mai mult din anuități

Britanicii care se apropie de pensionare pot obține venituri mult mai mari din economiile lor decât în urmă cu doar câțiva ani. Foto: Gwetty Images

Britanicii care se apropie de pensionare pot obține venituri mult mai mari din economiile lor decât în urmă cu doar câțiva ani. Ratele oferite pentru anuități au urcat la cele mai ridicate niveluri din ultimii ani, iar o sumă de 100.000 de lire poate asigura acum un venit de peste 8.000 de lire pe an, pe viață, potrivit datelor Hargreaves Lansdown, scrie The Telegraph.

În 2021, aceeași sumă aducea mai puțin de 5.000 de lire pe an. Creșterea este pusă pe seama randamentelor mai mari ale obligațiunilor, influențate în ultima perioadă de războiul dintre SUA și Iran, de temerile privind inflația și de îngrijorările legate de nivelul datoriilor publice.

„Este o schimbare spectaculoasă” pentru o piață pe care mulți o considerau aproape dispărută, spune Helen Morrissey, de la Hargreaves Lansdown.

Anuitățile sunt produse financiare prin care o persoană își folosește o parte sau toate economiile pentru pensie pentru a cumpăra, în schimb, un venit garantat pe viață. Există și variante în care suma primită crește odată cu inflația, însă acestea costă mai mult.

Sumele plătite depind în mare măsură de randamentele obligațiunilor guvernamentale britanice. După criza financiară, ratele anuităților au scăzut puternic, însă au revenit în ultimii ani, iar în 2025 au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 17 ani.

Creșterea a continuat și în 2026, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, al riscului unei inflații mai mari și al temerilor legate de datoria guvernamentală. Randamentele obligațiunilor britanice pe 15 ani, un reper important pentru aceste produse, se află acum la cel mai ridicat nivel din ultimii 28 de ani.

Cât poate primi acum un pensionar

Potrivit datelor Hargreaves Lansdown, o persoană sănătoasă în vârstă de 65 de ani poate primi până la 8.014 lire pe an, pe viață, dacă investește 100.000 de lire într-o anuitate.

În 2021, aceeași sumă îi aducea aproximativ 4.940 de lire pe an.

Asta înseamnă că o persoană și-ar recupera practic suma investită în mai puțin de 12 ani și jumătate, față de aproximativ 20 de ani în urmă cu cinci ani.

Potrivit Oficiului Național de Statistică din Marea Britanie, un bărbat de 65 de ani mai are, în medie, o speranță de viață de aproximativ 21 de ani, iar în cazul femeilor aceasta ajunge la 24 de ani.

„Ratele anuităților au urcat la cele mai ridicate niveluri din ultimii ani, ceea ce le oferă pensionarilor o oportunitate foarte bună de a-și asigura un venit garantat mult mai mare. Este o schimbare spectaculoasă pentru o piață pe care mulți o abandonaseră”, spune Helen Morrissey.

Ea explică faptul că dobânzile mai mari și randamentele obligațiunilor au schimbat radical ofertele disponibile, iar anuitățile au revenit în atenția celor care își planifică pensionarea.

„Pentru cei care se apropie de pensionare și vor un anumit grad de siguranță, merită să verifice ce venit le-ar putea oferi o anuitate”, spune specialista.

Tot mai mulți britanici aleg această variantă

Vânzările de anuități au ajuns anul trecut la nivelul record de 7,4 miliarde de lire sterline, față de 5,3 miliarde în 2023, potrivit Association of British Insurers.

Nu doar veniturile mai mari îi atrag însă pe britanici. Specialiștii spun că există și un motiv legat de taxele pe moștenire.

Din aprilie 2027, economiile pentru pensie rămase necheltuite la moartea unei persoane vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului pe moștenire, în urma schimbărilor introduse de fostul cancelar Rachel Reeves.

Noile reguli ar urma să facă încă aproximativ 10.500 de proprietăți și averi eligibile pentru plata taxei de moștenire, iar alte 38.500 ar putea ajunge să plătească sume mai mari.

Andrew King, de la Evelyn Partners, spune că interesul pentru anuități a crescut clar, în primul rând datorită ratelor mai bune, dar și pentru că unii clienți încearcă să-și reducă viitoarea povară fiscală.

„Vedem o creștere evidentă a interesului pentru anuități, în principal datorită creșterii semnificative a ratelor, dar unii clienți se uită și la posibila lor obligație privind taxa pe moștenire”, spune acesta.

Pentru cei care au nevoie de bani din pensie pentru a trăi după retragerea din activitate, o astfel de soluție poate avea două avantaje: le oferă un venit regulat și, în același timp, reduce valoarea averii care ar putea fi taxată după moarte.

„Anuitățile reduc imediat valoarea averii și transformă un activ potențial mare, adică pensia necheltuită, într-un flux de venituri, în loc să rămână o sumă care ar putea fi puternic impozitată după deces”, explică Andrew King.