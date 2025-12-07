„Tatăl meu e imprevizibil”. Fiul lui Donald Trump spune că preşedintele SUA ar putea înceta să mai ajute Ucraina

Donald Trump Jr, fiul președintelui american. Foto: Getty Images

Donald Trump Jr. a afirmat, duminică, la Doha Forum, că tatăl său s-ar putea îndepărta de negocierile de pace din Ucraina, susținând că problema nu este o prioritate pentru americani şi că Europa are nevoie de un plan mai bun, conform Sky News.

La Forumul Doha 2025, Donald Trump Jr. a abordat subiecte precum eforturile diplomatice recente ale administrației SUA în întreaga lume.

Întrebat dacă el crede că președintele SUA se va îndepărta de Ucraina, fiul lui Trump a răspuns: „Cred că da, ceea ce este bun la tatăl meu și ceea ce este unic la el e că nu știi ce va face. Este imprevizibil.”

Donald Trump Jr. a mai spus că bogații „corupți” ai Ucrainei au părăsit țara, lăsând „ceea ce credeau a fi clasa țărănească” să lupte în război.

Vorbind şi despre lupta lui Donald Trump împotriva cartelurilor de droguri, Trump Jr. a descris bandele care aduc droguri ilegale în America ca fiind un „pericol (...) mult mai mare pentru SUA decât orice se întâmplă în Ucraina sau Rusia”.

Deși susţine că nu crede că Ucraina va fi „abandonată”, el a mai afirmat: „Publicul american nu are poftă pentru războaie nesfârșite și finanțare suplimentară a eforturilor militare ale Ucrainei”.

Trump Jr. a spus că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, prelungește războiul pentru că știe că nu va câștiga niciodată alegerile dacă acesta se va termina.

De asemenea, el a criticat-o pe șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, spunând că sancțiunile europene nu funcționează, deoarece acestea au crescut pur și simplu prețul petrolului, din care Rusia își poate plăti războiul. El a descris planul european ca fiind „vom aștepta ca Rusia să dea faliment – ​​acesta nu este un plan”.

Noua strategie de securitate a SUA

Casa Albă a publicat, joi, noua strategie de securitate. Deşi identifică încetarea războiului din Ucraina ca un interes cheie al SUA, documentul conţine puţine observaţii critice la adresa Rusiei. Strategia precizează că încetarea ostilităţilor este necesară „pentru stabilizarea economiilor europene, prevenirea escaladării sau extinderii neintenţionate a războiului” şi face apel la „stabilitate strategică” cu regimul de la Kremlin.

În schimb, administraţia americană critică Europa, invocând un declin al democraţiei şi al libertăţii de exprimare şi solicitând măsuri corective. Noua strategie a SUA indică probleme precum politicile de migraţie, „cenzurarea libertăţii de exprimare şi suprimarea opoziţiei politice, scăderea ratei natalităţii şi pierderea identităţilor naţionale şi a încrederii în sine”.