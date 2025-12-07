Kremlinul anunţă că e mulţumit de cum a revizuit Trump strategia de securitate a SUA: „Un pas pozitiv”

Foto: Profimedia Images

Regimul de la Kremlin a salutat noua strategie naţională de securitate a Statelor Unite, stabilită de administraţia Trump, şi a calificat-o drept un „pas pozitiv” pentru relaţiile bilaterale. Declaraţia a fost făcută de purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, conform agenţiilor internaţionale citate de Agerpres.

Peskov a declarat că Kremlinul vede drept „pozitivă” abordarea administraţiei Trump de a nu mai menţiona Rusia ca ameninţare directă pentru SUA. El a mai spus şi că regimul Putin va „studia îndeaproape” strategia actualizată dar că e clar deja că ea diferă de abordările anterioare ale SUA.

Casa Albă a publicat, joi, noua strategie de securitate. Deşi identifică încetarea războiului din Ucraina ca un interes cheie al SUA, documentul conţine puţine observaţii critice la adresa Rusiei, remarcă dpa.

Strategia precizează că încetarea ostilităţilor este necesară „pentru stabilizarea economiilor europene, prevenirea escaladării sau extinderii neintenţionate a războiului” şi face apel la „stabilitate strategică” cu regimul de la Kremlin.

În schimb, administraţia americană critică Europa, invocând un declin al democraţiei şi al libertăţii de exprimare şi solicitând măsuri corective. Noua strategie a SUA indică probleme precum politicile de migraţie, „cenzurarea libertăţii de exprimare şi suprimarea opoziţiei politice, scăderea ratei natalităţii şi pierderea identităţilor naţionale şi a încrederii în sine”.

Strategiile de securitate naţională anterioare ale SUA au identificat Rusia ca pe o ameninţare mai ales după ce regimul de la Kremlin a invadat Ucraina de două ori şi după ce a anexat Crimeea în 2014. Cu toate acestea, politica actualizată a SUA, a actualei administraţii, adoptă un ton mai blând, îndemnând la o cooperare limitată.

Guvernele europene au condamnat rapid noua strategie americană.

Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a respins criticile SUA la adresa libertăţii de exprimare, apreciind că nu crede „că cineva trebuie să ne dea sfaturi” pe această temă.