Temeri în SUA că se introduce armata obligatorie: Tinerii între 18 și 25 de ani vor fi trecuți automat în baza de date pentru recrutare

2 minute de citit Publicat la 23:46 09 Apr 2026 Modificat la 23:46 09 Apr 2026

Regula este încă în curs de revizuire și trebuie aprobată înainte de implementare, deși a stârnit temeri privind recrutarea obligatorie în SUA. Foto: Getty Images

Tinerii din Statele Unite ar putea fi înscriși automat în sistemul de evidență pentru recrutarea militară începând chiar din luna decembrie, renunțându-se astfel la practica actuală prin care aceștia trebuie să se înregistreze singuri. Noua regulă, propusă de o agenție guvernamentală, prevede ca bărbații să fie adăugați automat în registru la împlinirea vârstei de 18 ani, fără a mai fi obligați să se înscrie individual în termen de 30 de zile, potrivit BBC.

Susținătorii planului spun că înregistrările automate vor economisi guvernului milioane de dolari cheltuiți anual pentru a le aminti celor eligibili că înregistrarea este obligatorie prin lege pentru bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani.

Regula este încă în curs de revizuire și trebuie aprobată înainte de implementare, deși a stârnit temeri privind recrutarea obligatorie în SUA în caz de criză.

Ultima recrutare militară americană a avut loc în 1973, după ani de opoziție publică masivă în timpul războiului din Vietnam.

Agenția guvernamentală, Sistemul de Serviciu Selectiv (SSS), a înaintat propunerea către Biroul de Informații și Afaceri de Reglementare pe 30 martie, potrivit site-ului web al biroului.

Site-ul SSS menționează că modificarea „transferă responsabilitatea înregistrării de la bărbați individuali la Sistemul de Serviciu Selectiv” prin integrarea cu alte surse de date federale, ceea ce consideră că va duce la un proces „simplificat”.

În SUA, majoritatea bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani sunt deja obligați să se înregistreze. Nerespectarea acestei obligații este o infracțiune și poate duce teoretic la cinci ani de închisoare federală.

Deși pedepsele cu închisoarea sunt practic inexistente, nerespectarea acestei obligații poate duce, de asemenea, la neeligibilitatea unei persoane pentru ajutor financiar federal pentru studenți și locuri de muncă federale. Cetățenilor străini care nu se înregistrează li se poate refuza, de asemenea, cetățenia americană.

Marea majoritate a statelor și teritoriilor americane înregistrează automat bărbații pentru serviciul militar selectiv atunci când li se eliberează permisele de conducere.

În ciuda acestor reguli, conformitatea a scăzut la 81% în 2024, conform datelor guvernamentale.

Noua modificare în favoarea înregistrării automate a fost aprobată de Congres în decembrie, ca parte a Legii de autorizare a apărării naționale, care autorizează finanțarea armatei americane și a operațiunilor sale din întreaga lume.

Reprezentanta democrată din Pennsylvania, Chrissy Houlahan, care a susținut textul, a fost citată spunând la momentul respectiv că această mișcare va permite guvernului să „redirecționeze resursele”.

„Practic, asta înseamnă bani, pentru pregătire și pentru mobilizare”, a declarat Houlahan, citat de Military Times. „Mai degrabă decât pentru educație și campanii publicitare menite să înregistreze oamenii.”

Schimbarea, însă, a stârnit temeri în rândul unor americani că SUA se îndreaptă spre o recrutare militară dacă războiul cu Iranul escaladează sau izbucnește o criză în viitor.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a răspuns direct la o întrebare despre recrutare și posibilitatea prezenței trupelor americane pe teren în Iran, într-un interviu acordat Fox News la începutul lunii martie.

„Nu face parte din planul actual în acest moment, dar președintele, din nou, își menține cu înțelepciune opțiunile pe masă”, a răspuns Leavitt. „Nu există o prioritate sau o responsabilitate mai mare pentru acest președinte decât, desigur, protejarea poporului american și protejarea trupelor noastre.”

Recrutarea în timpul războiului a fost implementată de guvernul SUA de șase ori în istoria țării, cel mai recent în timpul războiului din Vietnam.

Aproximativ 1,8 milioane de americani au fost recrutați în timpul războiului, ceea ce a dus în cele din urmă la crearea unei armate formate exclusiv din voluntari în 1973. Înregistrarea în serviciul selectiv a fost reinstituită de președintele de atunci, Jimmy Carter, în 1980.