Tentativă de asasinat asupra președintelui Ecuadorului: Cinci persoane au fost arestate

1 minut de citit Publicat la 17:41 08 Oct 2025 Modificat la 17:49 08 Oct 2025

Tentativă de asasinat asupra președintelui Ecuadorului, Daniel Noboa. Foto: X/NEXTA

Cinci persoane au fost arestate în Ecuador, fiind acuzate de o presupusă tentativă de asasinat asupra președintelui Daniel Noboa, a anunțat guvernul țării.

Potrivit ministrului Energiei și Mediului, aproximativ 500 de persoane au atacat cu pietre mașina în care se afla președintele, iar vehiculul ar prezenta „urme de gloanțe”. Noboa nu a fost rănit.

Biroul președintelui a transmis BBC un videoclip care surprinde protestatari aruncând pietre spre un automobil și trei găuri mici într-unul dintre geamuri. BBC precizează că nu a putut confirma independent dacă asupra mașinii s-a tras cu focuri de armă.

Organizația Conaie, cea mai mare mișcare indigenă din Ecuador, care a condus o grevă națională, a afirmat că „cinci dintre noi au fost reținuți arbitrar”.

Biroul lui Noboa a anunțat că persoanele arestate vor fi acuzate de terorism și tentativă de asasinat.

?Protesters attacked Ecuador’s president’s motorcade, pelting it with stones over rising fuel prices



In the province of Cañar, a crowd threw stones at the motorcade of 37-year-old President Daniel Noboa and, according to officials, allegedly opened fire. The attack took place… pic.twitter.com/usmFU3uMn4 — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2025

Țara este zguduită de mai bine de două săptămâni de proteste violente și confruntări între manifestanți și forțele de ordine.

Totul a început după ce Confederația Naționalităților Indigene din Ecuador (Conaie) a declarat grevă generală, în semn de protest față de decizia guvernului de a elimina subvențiile la motorină. Mișcarea a organizat marșuri și blocaje rutiere în mai multe regiuni.

Executivul susține că eliminarea subvențiilor va economisi aproximativ 1,1 miliarde de dolari anual, bani care ar urma să fie redirecționați către micii fermieri și lucrătorii din transporturi.

Săptămâna trecută, un alt convoi al președintelui Noboa a fost atacat de protestatari, în timp ce acesta se deplasa împreună cu diplomați din ONU, Uniunea Europeană, Italia și Vatican pentru a livra ajutoare comunităților afectate de grevă. Noboa a publicat pe rețelele sociale imagini cu parbrize și geamuri sparte ale vehiculelor din convoi.

Potrivit presei locale, mai mulți militari au fost răniți, iar Conaie susține că o persoană a murit în timpul protestelor.

Organizația acuză guvernul de arestări arbitrare și represiune violentă împotriva manifestanților, în timp ce autoritățile cataloghează acțiunile grupului drept „criminale”.

Conaie este cunoscută pentru rolul său istoric în răsturnarea a trei președinți ai Ecuadorului între 1997 și 2005.