„Tocmai am pierdut motorul din dreapta”. Momente de panică pentru șeful securității interne din SUA. Avionul său a aterizat de urgență

1 minut de citit Publicat la 11:36 03 Sep 2026 Modificat la 11:37 03 Sep 2026

Secretarul pentru Securitate Internă din SUA a aterizat de urgență la Washington, după ce avionul său a pierdut un motor. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Un avion al Pazei de Coastă americane, avându-l la bord pe secretarul pentru Securitate Internă al SUA, Markwayne Mullin, a pierdut un motor în plin zbor, relatează joi NBC News.

În aparat se aflau alte peste o duzină de persoane.

Piloții au semnalat situația către turnul de control și au solicitat aterizarea de urgență.

În cele din urmă, aparatul de tip Gulfstream a aterizat pe Aeroportul Național Ronald Reagan, situat în suburbiile capitalei americane. Nu au fost înregistrați răniți în urma aterizării cu un singur motor.

Piloți: "Tocmai am pierdut motorul drept"

Potrivit unei înregistrări audio a dialogului între aeronavă și turnul de control, pilotul a spus: "tocmai am pierdut motorul drept și dorim să declarăm o stare de urgență și o aterizare imediată la DCA (aeroportul Ronald Reagan, n.r.)".

Pilotul a precizat că la bord se află 14 persoane, iar aeronava are combustibil pentru aproximativ două ore și jumătate.

Apelul cu turnul de control, care a fost înregistrat miercuri, în jurul orei locale 13:35, a menționat "o posibilă problemă mecanică" și a solicitat redirecționarea către Aeroportul Reagan, a precizat Autoritatea Aeroporturilor Metropolitane din Washington într-un comunicat.

"Avionul a aterizat în siguranță, a fost verificat amănunțit de personalul Autorității Aeroporturilor, apoi a părăsit pista. Nu au existat perturbări ale altor zboruri", a adăugat instiuția citată.

The United States Coast Guard pilots made the single engine landing feel routine. No panic, just straight professionalism. After we landed, the pilots told me that was a first for them! We could not have been in better hands. https://t.co/ckhCkJbsRX — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) September 2, 2026

Secretarul Mullin a descris aterizarea de urgență într-o postare pe X.

"Piloții Gărzii de Coastă a Statelor Unite au făcut ca aterizarea cu un singur motor să pară o rutină. Fără panică, pur și simplu cu profesionalism. După ce am aterizat, piloții mi-au spus că a fost o premieră și pentru ei! Nu puteam fi pe mâini mai bune", a scris el.