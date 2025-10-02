„Totul va fi bine”. Roboții Kremlinului încearcă să-i convingă pe ruși că nu există criză de benzină și să explice de ce crește prețul

Roboții pro-Kremlin încearcă să-i convingă pe ruși că în țară nu există deficit de benzină, iar creșterea prețurilor la carburanți este „normală”. Potrivit datelor proiectului „Botnadzor”, analizate de „Verstka”, de la începutul săptămânii au lăsat pe rețeaua socială „VKontakte” peste 1300 de comentarii la postările pe tema crizei carburanților. În total, în campania de informare au fost implicate peste 550 de conturi. Acestea s-au concentrat pe comentarea postărilor în special în grupurile și paginile regionale cu tematică auto.

„O singură stație de alimentare a încetat să mai vândă benzină, iar motivele nu sunt clare, dar se amplifică zvonurile de parcă în toată țara nu ar mai exista benzină și toată Rusia ar merge pe jos”, se spune într-unul dintre comentarii, potrivit Moscow Times. At comentariu încearcă să liniștească: „Totul se rezolvă deja, stocurile de la benzinării se reînnoiesc, totul este normal”. „La o stație dintr-un oraș, într-o rețea, nu este carburant, iar pe internet deja s-au răspândit zvonuri că întreaga Rusie este fără benzină”, a scris un alt bot.

Totodată, spre deosebire de campania care susținea creșterea TVA la 22%, de această dată trolii nu au avut o singură explicație pentru creșterea prețului la benzină. Carburanții se scumpesc „din motive obiective, pentru că în lume se petrec multe evenimente care afectează economia țării”, transmite un comentariu. În altul se menționează că „vinovații sunt ucrainenii, ei atacă rafinăriile noastre, pentru că nu pot face nimic pe front”.

În al treilea, creșterea prețurilor este explicată prin „modernizarea” rafinăriilor și investițiile necesare pentru aceasta, iar în al patrulea – prin „scumpirea petrolului și gazului”. Într-un alt comentariu, botul a scris că „prețurile la benzină sunt mari”, dar a moderat imediat afirmația spunând că „noi monitorizăm piața și totul va fi bine”.

De la începutul lunii august, Forțele Armate ale Ucrainei au început să lovească regulat cu dronele rafinăriile rusești, afectând un total peste douăzeci de întreprinderi. Potrivit agenției de informații „Sila”, la data de 28 septembrie, la nivel național, 38% din capacitățile de procesare primară a petrolului sau 338 mii tone pe zi erau inoperabile. Volumul total al capacităților disponibile pentru producerea benzinei și a motorinei a scăzut cu 6% în august și cu încă 18% în septembrie.

Ca urmare, potrivit unui raport al sursei „Kommersant”, producția de benzină în septembrie a scăzut cu 1 milion de tone, iar deficitul pe piața internă a ajuns la 20% din consum. Lipsa carburantului a afectat în total peste 20 de regiuni, de la Sahalin până la regiunea Niijni Novgorod. Cel mai puternic criza carburanților a lovit Extremul Orient și Crimeea.

În acest context, guvernul a interzis exportul de benzină din țară și s-a pregătit să înceapă achizițiile din străinătate. Pentru aceasta, la nivelul Uniunii Economice Eurasiatice (UEE) au fost anulate taxele vamale la importul de benzină, motorină și kerosen aviatic. De asemenea, potrivit sursei „Kommersant”, autoritățile vor fi nevoite să relaxeze standardele ecologice pentru ca rafinăriile să producă mai mult carburant.